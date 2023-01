Máthé Gáspár még 1991-ben vásárolta azt az elektromos házi malmot, amelyet azóta is kétnaponta használ. A bárdudvarnoki férfi Lékó Péter sakknagymester edzője volt, s mivel mindketten kiemelten fontosnak tartották az egészséges életmódot, már akkor frissen őrölt búzából készült lepényt fogyasztottak.

– A malmot vittük magunkkal külföldre is, az autóban elfért, egy elektromos gofrisütőben bárhol el tudtuk készíteni a napi lepényadagot – mesélt a kis malom utaztatásáról a természetgyógyászatban is otthonosan mozgó sakkedző. – A malommal frissen őrölt búza glikémiás indexe jóval kedvezőbb, mert lassú felszívódású szénhidrát, a fehér liszt viszont a gyors felszívódás miatt hullámzó vércukorszintet eredményez. Még az illata is más, mint a bolti lisztnek és a búza is tizedannyiba kerül, mint mostanság a kenyér a boltban – foglalta össze röviden Máthé Gáspár. – A frissen őrölt búza 12 órán belül elveszti értékes tulajdonságait, ezért fontos azonnal felhasználni az őrleményt. A malom, amelyhez az elmúlt három évtized alatt ragaszkodott, egy kaposvári gyártótól származik. Harmincnégy évvel ezelőtt, egy véletlennek köszönhetően találta ki Hamar József, aki akkoriban faipari gépeket tervezett és gyártott. Eredetileg a szomszédját kereste meg egy házi malmokat forgalmazó osztrák cég. A szomszéd szólt neki, hogy tudna-e segíteni a malom fatestét megalkotni. – Amikor meglátták a malomtestet, azonnal megrendeltek négyszázat belőle, majd amikor a négyszázat leszállítottuk, megtízszerezték a rendelést – nevetett Hamar József. – A Covid bezárások idején 20–40 százalékkal megnőtt a kereslet, a pandémia és a háborús helyzet okozta bizonytalanság miatt is egyre inkább arra törekednek az emberek, hogy otthon is tudjanak búzát őrölni.



A frissen őrölt búza tápértéke magasabb.

Finomhangolás

Hamar József folyamatosan fejleszti a malmokat, van közöttük, amelyik őröl és van, ami pelyhesít, s akad, amelyik mindkettőt tudja. A gépi változat a legnépszerűbb, amivel óránként 6–8 kiló gabonát meg lehet őrölni. A malomban működő álló és mozgó kő távolságának változtatásával lehet a liszt finomságát beállítani.