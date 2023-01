Tavaly mintegy 699 millió utazásról gondoskodott a MÁV-Volán-csoport-közölte a társaság vasárnap közleményében. Hozzátették: arra számítanak, hogy idén a közösségi közlekedés térnyerésének lendületet adhat az üzemanyagárak emelkedése, a decemberben életbe lépett, a korábbiaknál is utasközpontúbb új menetrend, a teljessé vált 40 darabos KISS motorvonatflotta és a szinte már csak korszerű motorvonatokkal kiszolgált elővárosi vasúti forgalom. Továbbá a Volánbusz 2018 óta több mint 1800 új és komfortos járművel bővülő autóbusz-állománya is hozzájárulhat ahhoz, hogy még többen tegyék le az autót és válasszák a közösségi közlekedést.

2022-ben közel 97 millió utas utazott a MÁV járatain, s megfigyelhető volt, hogy egyre nagyobb teret nyernek az online és önkiszolgáló felületek. Online, azaz az Elvira menetrendi tervezővel vagy a MÁV applikációval jegyet váltó utasok aránya a tavalyelőtti 28 százalékról 35 százalékra emelkedett 2022-ben. Mobilalkalmazással vásárolt az utasok 24 százaléka, az Elvirán pedig 11 százalékuk.

Tavaly nem csak többen utaztak, de hosszabb távot is tettek meg: míg 2021-ben 3,1 millárd utaskilométert regisztrált a MÁV-START, addig 2022-ben már 4,75 millárd. Az egyik legkedveltebb úticél tavaly is a Balaton volt. A MÁV Csoport közlése szerint a 2021-es egész szezon alatt elért évtizedes rekordnál is többen választották a MÁV-START járatait a Balatonhoz történő utazáshoz 2022-ben. A menetrendi fejlesztések, a gyakoribb eljutási lehetőségek, a korszerűbb járműpark is éreztették a pozitív hatásukat. A teljes szezon során több mint 3 millióan utaztak vonattal a tóhoz, vagy onnan tovább, illetve a balatoni állomások között.

A 2022-es főszezon elejére több tóparti állomásra és megállóhelyre is telepített jegyértékesítő automatát a vasúttársaság, a számuk így 37 darabra nőtt a balatonparti állomásokon. Ennek is köszönhetően a Balatont érintő utazásra szóló jegyekből a 2021-es 180 ezer darabos értékesítéssel szemben a tavalyi főszezonban közel 510 ezer darabot automatákból vásároltak az utasok.

Az új díjtermékek népszerűsége is kedvezően alakult tavaly, ugyanis az időben jegyet váltók számára rendkívül kedvező áron megváltható Okosjegyekből 172 ezret adtak el 2021-ben, míg tavaly már 487 ezret, – köszönhetően annak is, hogy több új viszonylatra is kiterjesztette a MÁV-START.

A Balaton24/72 termék tovább tudta növelni a sikerességét. A szezonális jelleggel bevezetett Balaton24 változata a korábbi évhez képest még több helyközi buszjáratra és vasúti vonalszakaszra volt érvényes, ennek is köszönhetően 2021-ben eladott 29 ezer jegy után 2022-ben már 35 ezret értékesítettek.