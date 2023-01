Barcsról és környékéről, de még Szigetvárról is érkeznek járművek az olcsó naftáért. Kolics Vendel is, amikor teheti Horvátországban tölti meg autója tankját. Ha itthon felfelé kúszik az üzemanyagok ára, akkor számításai szerint nagyjából 130 forintot is meg tud spórolni literenként. Ez azt jelenti, hogy egy teli tank (átlagosan 50 liter) benzinnel több mint 6000 forintot lehet megtakarítani. A szomszédos országban a 95-ös benzint 1 euró 33 centért, 527 forintért kínálják, szemben a magyar 642-vel. A dízeles autók is bőven tudnak spórolni, ha Horvátországba veszik az irányt. Egy liter horvát gázolaj jelenleg 1 euró 47 centbe, átszámítva 582 forintba került pénteken. Itthon átlagosan 701 forintot kértek el literjéért.

Fotós: Lang Róbert

A benzin ára azért is ilyen kedvező a horvátoknál, mert ársapka van rajta. Ezért a töltőállomásoknak annyiért kell adniuk, amennyiért korábban a kormány meghatározta. Ezzel a döntéssel a horvát árak az egyik legalacsonyabbak Európában. Hiába kerül kevesebbe a benzin és a gázolaj Horvátországban, ottjártunkkor egyik kúton sem tapasztaltunk akkora forgalmat, mint a hazaiakon. A határ-menti töltőállomás dolgozója szerint eloszlanak a járművek. Sokan inkább a reggeli és az esti órákban térnek be a kútra. Hosszú perceknél többet azonban nem tud pihenni, mert ki kell szolgálni az autósokat. Ilyen kedvező árak mellett nagyjából öt percenként tűnnek fel magyarok, akik szinte kivétel nélkül tele tankolják kocsijukat. Így tettünk mi is. Fél tankkal érkeztünk Horvátországba és teli tartállyal indultunk vissza Kaposvárra. Számításaink szerint valamivel több mint 5200 forintot sikerült megtakarítanunk.

A fotók 2023 január 13.-án készültek, készítette: Lang Róbert.