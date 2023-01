A közösségi oldalon köszönte meg vendégeiknek a bizalmat a kaposvári Turul étterem csapata. Bejegyzésükben azt írták, arra a döntésre jutottak, hogy idén nem nyitnak ki. Nagy Gyula, az étterem és panzió tulajdonosa elmondta: a koronavírus okozta nehézségekkel ugyan sikerült megküzdeniük, de a tavalyi év nehézségeit és a megemelkedett rezsiköltségeket már nem bírták el. – A víz- és gázszámlánk a többszörösére emelkedett, a millió feletti rezsiköltséget nem tudjuk kitermelni, nem beszélve az alapanyag-drágulásról – emelte ki a tulajdonos. Hozzátette: minden megtakarításukat felélték a koronavírus-járványhelyzetben. – Árat nem lehet drasztikusan emelni és növelni kellett volna a dolgozók fizetését is, közben a költségeink teljesen elszálltak – mondta el Nagy Gyula, aki 32 éve üzemeltette éttermét. – Most bezártuk a kaput, sajnos az az érzésem, hogy városszerte csak kevés étterem tud majd fennmaradni – jegyezte meg a tulajdonos.

A kaposmérői Jones étterem és Söröző sem nyitott ki idén január elsején. Prukner Gábor, Kaposmérő polgármestere elmondta, az épület önkormányzati tulajdonban van és a bérlő már októberben jelezte, hogy év végén bezárna a megemelkedett költségei miatt. – Sikerült találni egy új bérlőt, aki a tervek szerint pár héten belül újranyitja az éttermet – számolt be róla a polgármester.

– Mi nem tervezünk bezárni, de nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a rezsi-, a bér- és alapanyagár-költségeink jóval magasabbak – mondta el Horváth Gábor, a kaposvári L’ Altro étterem tulajdonosa. Hozzátette: miután a kezükben lesznek a januári számláik, valószínűleg emelni fognak áraikon. – Azt hiszem a vendégek elfogadják, ha minimálisan növelni fogjuk az árakat, de emellett garantálnunk kell a minőségi ételeket, hogy a jövőben se veszítsük el őket – emelte ki Horváth Gábor.



Aki tud, kitart a nehézségek ellenére

– Bizonytalanság jellemzi a szakmát, nagyon sok minden változott az elmúlt hónapokban – mondta el Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének ügyvezető társelnöke. Hozzátette: a nyersanyag- és a rezsiköltségek megemelkedése miatt nincsenek könnyű helyzetben a vendéglátóhelyek. – Azt látjuk, hogy csökkentett nyitvatartással dolgoznak több étteremben, csak így tudják dolgozóikat megtartani, mert tudják, nagyon nehéz lenne őket pótolniuk a későbbiekben, ha most bezárnának – emelte Kertész Rezső, aki azt is elmondta, hogy általánosságban csökkent az esti á la carte vendégek száma a somogyi éttermekben, igaz, hogy a januári hónap mindig nehéz időszak, mert az ünnepre kiköltekezik magukat az emberek.