A kisebb somogyi települések és a kisvárosok igyekeztek szinten tartani az áraikat 2023-ban. Erre példa Csurgó, ahol január elsejével semmit nem emeltek, de a következő időszakban ők is kénytelenek lesznek felülvizsgálni a szociális és gyermekétkeztetési díjaikat az alapanyagárak drágulása és a garantált bérminimum emelkedése miatt, felelte érdeklődésünkre Füstös János polgármester. Konkrét számokat még nem tudott mondani, mert sokféle kategória és kedvezmény létezik náluk.

Volt, ahol nem január elsejére időzítették az emelést: Marcaliban az új esztendő beköszöntével a képviselő-testület nem hozott olyan döntést, ami az életet drágította volna, viszont a közétkeztetés díjait decemberben növelték 15 százalékkal, felelte kérdésünkre Sütő László polgármester.

A Balatonnál sincsenek óriási változások. Balatonbogláron a helyi adók, építményadók, telekadók a helyi lakosok, sőt az ott üdülők számára sem emelkedtek, de a kúrtaxa, vagyis az idegenforgalmi adó minimálisan igen. A várost több parkolási övezetre osztották, és január elsejével elindult az új rendszer. A helyben élőknek ingyenes a parkolás, de az ide látogatóknak lehetőségük van éves bérletet váltani, ennek költsége zónánként 20-30 ezer forintos összeget tesz ki, ismertette Mészáros Miklós polgármester.



Az egyvonalas bérlet 12,5 százalékkal kerül többe

Kaposváron 2023. január 1-jétől a megyeszékhely négy parkolóövezetében 250, 350, illetve 500 forintot kell fizetni óránként, az éves bérlet ára 55 ezer, 75 ezer és 100 ezer forint övezettől függően. 2023-ban a kommunális adó mellett az iparűzési és az idegenforgalmi adó mértéke sem változott a kaposváriaknak, egyedül a kereskedelmi multiknak kell több építmény- és telekadót fizetniük.

A kaposvári helyi buszközlekedésben az egyvonalas bérletek esetében 12,5 százalékos, az összvonalas bérletek esetében 2,4 százalékos emelést hozott január. A többi bérlettípus és a jegyárak módosítását nem kezdeményezték. Jelentősebben emelkedett a pótdíjak ára. Egyvonalas havi bérletjegy 6400 forintról 7200-ra nőtt, az összvonalas havi bérletjegy 8300-ról 8500-ra. Egy utólag bemutatott bérlet pótdíja 1000 forint, a helyszíni büntetés 8000-re nőtt, 8 napon belüli fizetve 7000-ről 12000-re.

Az intézmények is küzdenek a költségcsökkentésért. Kaposváron 2023. január 1-től a könyvtári díjak 8-10 százalékkal emelkedtek. A temetkezés díja 15 százalékkal lett drágább, de nőtt a kaposváriaknak szóló kedvezmény is, a jelenlegi 13 ezer forintról 14 ezerre. A szippantott szennyvíz díjai is emelkedtek 14 százalékkal, ez egy öt köbméteres teli jármű esetén a szolgáltatás igénybe vevője számára nettó 944 forint többletköltséget eredményez.