Az osztopáni Molnár István egyszemélyes vegyesüzletben dolgozik, szerinte a pályázat azonnali és kézzel fogható segítséget jelent a vállalkozásoknak. Somogyi Imrét, a nagyberki So-Mix Bt. üzletvezetőjét is érdekli a pályázat. S ha indulnak és nyernek, akkor az energiaköltségeken kívül a polcrendszert is kicserélnék, a pultot is felújítanák belőle.

– Hét boltot működtetünk és ezek közül háromhoz, az iharosberényi, a porrogi és a somogyudvarhelyi üzlethez kérünk támogatást – mondta Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. – A főbb feltételek között az szerepel, hogy a bolt 2000 lelkesnél kisebb településen működjön, s döntően napi élelmiszer cikket áruljon. A pályázatra január 12-től 31-ig fogadják a jelentkezést, boltonként 1–3 millió forintot lehet nyerni, s már akkor örülnék, ha 2–2 millió forintot kapnánk. Összesen 11 munkatársat foglalkoztatunk, legnagyobb tétel a munkabér, de a rezsi is számottevően megemelkedett.

Az áramszámlánk több mint háromszor annyi, mint 2022-ben volt, a gáz hétszeresére ugrott. A csurgói központú társaságot 1998-ban jegyezték be, jogelődjét 1949-ben alapították, s volt idő, amikor Dél-Somogyban 52 élelmiszer- és italboltot üzemeltettek. A Coop-franchise keretében jelenleg hat boltjukat egy másik vállalat működteti, a csurgói cég hét kisebb boltot tart fenn. Gulyás Árpád szerint várhatóan sok kisebb üzlet számára vízválasztó év lesz 2023 az elszabadult energiaköltségek miatt, így a mostani támogatás a boltok túlélését segítheti.

Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője azt mondta: két megyében 50 boltjuk van, s összesen 36 üzlettel jelentkeznek a pályázatra. Ha nyernek, kedvező esetben akár az éves energiaköltségük csaknem egyharmadát fedezhetné a támogatás.



Százmilliós teher

Hatta József arra számít, hogy az előző évhez képest 2023-ban legalább 100 millió forinttal emelkednek a költségeik. Épp ezért különösen lényeges számukra, hogy minél eredményesebben szerepeljenek a kiíráson, a jelentkezés folyamatban van. Többek közt a várdai, a somogyjádi, a hetesi, a csombárdi és a szentbalázsi üzleten kívül a kercseligeti boltjuk működéséhez is támogatásra pályáznak.