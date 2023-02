Kulcsár Gábor, a vasvári Atroplusz Kft. ügyvezetője elmondta: az öreglaki főzőkonyhájukra jelenleg két szakácsot keresnek. A közétkeztetés egyre több szakember érdeklődését kelti fel, a stabil, egész éves állás és a napi nyolcórás munka ugyanis sokak számára vonzó. A társaság Somogyváron és környékén öt iskolába és hét óvodába szállít ételt, s elképzelhető, hogy újabb somogyi településeken kezdenek dolgozni. Pillanatnyilag négy önkormányzattal folytatnak tárgyalást. Gazdag Viktória, a kaposvári Fusetech Kft. HR-vezetője hangsúlyozta: cégük időről időre újabb munkakörökben hirdet felvételt, egy karbantartó, három gépbeállító, s egy műszakvezető számára biztosítanak lehetőséget az elhelyezkedésre.

– A fejlesztések éve volt 2022, Kaposváron új telephelyet és gyártósort telepítettünk – mondta. – Pillanatnyilag 370-en vagyunk, s úgy tervezzük, hogy az idén szinten tartjuk a létszámot, s rövidesen megkezdjük a felkészülést a jövőre, illetve 2025-ben induló projektekre. Az új termékek kapcsán várhatóan további dolgozókat veszünk fel.

Az Alcufer Kft. tehergépkocsi-vezetőt keres a csomai kirendeltségére. Romanek Péter telepvezető érdeklődésünkre kiemelte: a C+E jogosítványon kívül a PÁV-3 vizsga is elvárás, s előnyt jelent a gépke­zelői végzettség is. Lényeges ugyanakkor, hogy a gépkocsivezető megbízható, terhelhető, s megfelelő munkabírású legyen. A szakember szerint manapság gyakran nem egyszerű jó sofőrt találni, ugyanis a nemzetközi, s a belföldi fuvarozás is egyre jobban fizet és sokan az utóbbi időben ott helyezkedtek el.