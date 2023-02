A tárcavezető is aláírta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a Hódmezővásárhelyen bevezetett földadó ellen indított online petícióját. Az aláírásgyűjtéshez az agrarpeticio.hu oldalon lehet csatlakozni. Fontos, hogy a földadó ügyében is összefogjunk, és közösen támogassuk az érdekképviseleteket - szögezte le Nagy István.

A miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában elmondta, felelőtlennek tartja a földadó bevezetését, hiszen az elmúlt két évben példa nélküli volt a mezőgazdaságra rakódó nehézségek súlya. A koronavírus-járvány, a történelmi léptékű aszály és az elhibázott brüsszeli szankciók miatti jelentős termelési költségemelkedés így is hatalmas terhet rótt és ró a gazdálkodókra. Csak Csongrád-Csanád vármegyében mintegy 100 000 hektárra jelentettek aszálykárt, a nehézségek ellenére az ide tartozó Hódmezővásárhelyen vezette be a városvezetés a földadót - hívta fel a figyelmet.

Nagy István kitért arra is, hogy minden nehézség és kihívás ellenére a magyar mezőgazdaság az elmúlt két évben is biztosította a lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel való ellátását, miközben emelkedett a kibocsátás és az agrárexport. A 2023-2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben ráadásul eddig soha nem látott források állnak rendelkezésre az agrárium fejlesztésére. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az ágazatba befektessünk, értéket teremtsünk, és ne hozzuk hátrányba a gazdákat az olyan elhibázott intézkedésekkel, mint a földadó bevezetése, hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, a földadó az élelmiszerek drágulását is okozhatja, a következmények tehát mindenkit érintenének, ami elfogadhatatlan.