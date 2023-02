Húslevest, gyümölcsmártást és sertésszeletet főztek csütörtökön a Buzsák Térségi Konyhában. Naponta 230 gyereknek és majdnem ugyanennyi felnőttnek készül náluk étel. Az év elejétől azonban már jelentősen többért. Takács Itala, a konyha vezetője lapunknak elmondta, az iskolásoknak tavaly januárban 565, most 860 forintot kell fizetniük a menzáért. A felnőttektől egy éve 665, tavaly nyáron 980, jelenleg 1200 forintot kérnek. Takács Itala kiemelte, ezért az összegért fél liter levest, a másodikhoz 30 dekagramm köretet, savanyúságot és kenyeret is adnak.

Fotós: Lang Róbert

– A gyerekek térítési díját tavaly nem akartuk megemelni, hogy ne tegyünk nagy terhet a szülőkre – hangsúlyozta Takács Itala. – Szeptembertől azonban annyira elkezdtek emelkedni az alapanyagárak, hogy képtelenség volt tartani ezt az összeget. Néhány hónapig még bírtuk, azonban januártól muszáj volt drágítanunk. Nem is az ebéd, hanem a tízórai és az uzsonna költsége emelkedett nagyon. Többért tudjuk beszerezni a gyümölcsöt és a joghurtot, de a liszt, a cukor, a tea, a sajt és a tejföl ára is nagyon megnőtt – mondta el a buzsáki konyha vezetője. Hozzátette, nemcsak az alapanyagok, hanem az energia ára is nagyon megemelkedett, és a bérköltség is több lett.

Az egyik országos közétkeztetési cég, a Hungast csoport Siófokon húsz intézményben biztosítja a közétkeztetést. Összesen 1860 gyereknek és 230 felnőttnek főznek. Enyedi Csaba, a cég kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta, a költségeik folyamatosan növekednek, ezért mindenhol áremelésekre van szükség.

– Igyekszünk elkerülni, hogy veszteségbe forduljon a szolgáltatás – mondta Enyedi Csaba. – A partnereinket rendszeresen tájékoztatjuk, hogy a közelmúltban egyes költségelemeink mennyit drágultak, s érvényesíteni tudjuk a szükséges áremeléseket. Nem a bevételünket akarjuk növelni, hanem azért van szükségük emelésre, mert az alapanyag- és az energiaárak is jelentősen megdrágultak. Azt látjuk, hogy 50 százalékos emelés ráférne a szolgáltatásra – hangsúlyozta Enyedi Csaba. Hozzátette, ha az energiaárak csökkennek, akkor az étkeztetési díjakat mérsékelni tudnák.



Támogatás nélkül veszteséges

Marcaliban is emelkedtek a menzadíjak. Sütő László, a város polgármestere a Somogyi Hírlapnak elmondta, az önkormányzat központi konyháján naponta 1400 adag ételt főznek, és a beszerzési árak mára 35-40 százalékkal drágultak. – Emiatt az a döntés született, hogy januártól tizenöt százalékkal, s van ahol még többel is emelkednek a menzadíjak – mondta Sütő László.

Marcali polgármestere kiemelte, szociális alapon többen kapnak kedvezményt a menzán, s teljes árat valójában kevesen fizetnek. Emiatt az önkormányzatnak évente 25-30 millió forinttal kell támogatni a konyhát, hogy ne legyen veszteséges.