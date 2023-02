A lakáshitelezés több tényező miatt visszafogottabbá vált, mint például a bizonytalan gazdasági helyzet, a megugró inflációhoz köthető nagyobb mindennapos kiadások, a reálbérek csökkenése vagy a magas kamatszintek.

Ugyanakkor mindig születnek gyerekek, emiatt családok nagyobb lakásba költöznek; de összeköltözések, szétköltözések, örökölt ingatlanok is vannak, vagyis az élet nem áll meg. Ilyen időszakban persze a hitelpiacon is felértékelődnek az átláthatóbb, kiszámíthatóbb lehetőségek; és mindennél fontosabbá válik az alapos összehasonlítás.



Lakáshitelre mindig van igény

Az elmúlt két évtizedet nézve látszik, hogy a 2008-ban elmélyülő válság utáni években - 2009-2013 között - évente összesen 40-57 ezer lakáshitelt engedélyeztek a bankok. Ez mérsékelt keresletet jelentett akkor, de egyúttal látható a számokból, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezetben is volt igény a lakáskölcsönökre. A szóban forgó időszak után jött a felívelés korszaka: a 2014-ben feljegyzett közel 54 ezer lakáshitellel szemben 2015-2021 között 68-110 ezer lakáshitelnek adtak zöld utat a bankok, azaz fokozódott a kereslet.



“A visszafogottabb hitelkereslet mellett látunk egy olyan tendenciát az elmúlt hónapokban, miszerint a hitelben gondolkodók fogyasztóbarát kölcsönök iránti érdeklődése növekedett, többen kalkulálnak a biztonságosabb lakáshitelekre.” - emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A mostani magas kamatkörnyezetben is van tehát igény a lakáshitelekre, amelyek között továbbra is vannak kedvezőbb feltételekkel elérhető és drágább konstrukciók.