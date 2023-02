Palkovics Dániel, a kaposvári Som-Plast Kft. ügyvezetője azt mondta: hosszabb ideje négy céges autót bérelnek, s egyelőre nem tervezik új gépkocsi beszerzését.

A siófoki Marci Pékségben 13 kisteherautót használnak, három éve vettek utoljára járművet, s nem akarnak a meglévők mellé újabbat vásárolni – tudtuk meg Martzy Ferenc tulajdonostól.

A járműpiacon tavaly is viszonylag kevés volt az új autó, s aki venni akart, használt gépkocsit keresett. Tavaly nagyjából a harmadik negyedévig nem sokat változtak a hitelkamatok, az év vége előtt azonban jelentősen megemelkedtek. Az ágazatban további gondot jelentett a forint-euró árfolyam hullámzása, az alkatrészek és a szervizköltségek drágulása is – mutatott rá Stier Gábor, a kaposvári Bull Car Kft. ügyvezetője.

– A járműeladásoknál tavaly januárhoz képest az idén év elején nagyjából 50 százalékos visszaesést tapasztaltunk – mondta. – Az utóbbi másfél hónapban hitelre még nem adtunk el gépkocsit, a magánvásárlók megpróbálják önerőből összehozni a járművételt. Nem látni, hogy a helyzet 3-4 hónapon belül változna.

Sok vevő halogatja a gépkocsivásárlást, s több járműkereskedő is vár a készletek feltöltésével. Piaci élénküléshez vezethetne, ha a magas költségek visszaesnének a korábbi szintre, mert a vevők minden bizonnyal lényegesen bátrabban vásárolnának gépkocsit.

Feltehetően a cégeknél is hasonló folyamat következne be, a vállalkozások 2-2,5 éve esetenként 10 millió forint körüli új autóra kötöttek szerződést, melynek az ára most már nagyjából 15 millió forint. Stier Gábor kiemelte: jelenleg az egymillió forint alatti autókat keresik, ennyiért általában 15-17 évesnél idősebb gépkocsit lehet megvenni. Sokan le akarják cserélni az autójukat egy kevésbé korosra, ám épp a magas hitel miatt nem mennek bele a vételbe. A fiatalabb, drágább gépkocsikat jellemzően a külföldön dolgozók vásárolják.

– Előfordulhat, hogy egy gépkocsi havi törlesztője 20-25 ezer forinttal nő, ez még vállalható – emelte ki. – Csakhogy ha ehhez hozzávesszük, hogy egy család az infláció miatt havonta akár több tízezer forinttal többet költ élelmiszerre, nőtt a rezsi, és a gyerek cipője és ruhája is drágább, akkor sokan egyszerűen már nem tudják vállalni a pluszterheket, s így lemondanak az autócseréről.



Aki mégis autót vesz, többnyire kikerüli a hitelt, készpénzben rendezi a számlát

– Jelentősen csökkent 2022-ben a finanszírozott gépjárművek darabszáma Magyarországon, ugyanakkor az autók árának emelkedésével nőtt az átlagos finanszírozási összeg. A Cofidis adatai szerint tavaly 1 millió forinttal drágább lízingszerződést kötöttek autóvásárláskor, mint egy évvel korábban. Az autók árának emelkedésével együtt nőtt a felvett hitel összege is: a használt autók átlagos hitelösszege közel 3,5 millió forintra emelkedett, amely 44 százalékos növekedés jelent az egy évvel korábbiakhoz képest.

– Új autót korábban vettem hitelre, de ilyesmit nem tervezek mostanában – mondta Rétsági Attila kaposvári szakoktató. A mostani autóját, egy 2009-es évjáratú, 1,4-es benzines modellt két éve készpénzért vette. Kovács Márió, a Kaposvár-Car Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a magánszemélyek általában készpénzért vásárolnak náluk, vagy a meglévő autó beszámítását kérik, s a különbséget kifizetik. A magánszemélyeknél visszaesett a hiteligénylők száma a magas kamatok miatt. Egyes vállalkozások hitelből vásárolnak járművet, de mindent egybevéve, tavaly nagyjából feleakkora mennyiségben értékesítettek ebben a formában, mint az utóbbi években. A magas kamat miatt van olyan társaság, amelyik inkább elhalasztja a vásárlást, vagy megjavítja a gépkocsit. Ahol ragaszkodnak a járműcseréhez, a nyílt végű pénzügyi lízinget választják. A kaposvári társaságnál már 2023-ban is adtak el új gépkocsit hitelre magánszemélynek és cégeknek is.

Fotóillusztráció: MW