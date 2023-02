A családi cégek jövőképe azért meghatározó, mert ezek a cégek igen nagymértékben befolyásolják a foglalkoztatottság és a GDP növekedés alakulását. A tudásmegosztás napjaink gyorsan változó gazdasági környezetében még fontosabb, a K&H ezért kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy erősítse a családi vállalatok hosszú távon fenntartható működését, értékeik megőrzését. Tevékenységét a Joint Venture Szövetség is elismerte a „Companies For The Future Award” legjobb ökoszisztéma különdíj első helyezésével.

A Joint Venture Szövetség második alkalommal adta át a „Companies For The Future Award” díjat, amelyen a magyar gazdaságot, társadalmat, valamint a fenntartható jövőt támogató közép- és nagyvállalatait tüntette ki. A K&H a legjobb ökoszisztéma különdíj kategóriában az első helyet nyerte el a magyar vállalkozások, azon belül is a hazai családi vállalatok támogatásáért. „A családi tulajdonú vállalatok meghatározó szerepet játszanak a gazdaság működtetésében, fejlődésében: az Opten nyilvántartása szerint több mint 200 000 családi jellegű vállalkozás van Magyarországon, így a foglalkoztatás egy jelentős része ezeknek a cégeknek köszönhető. A K&H ezért kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy erősítse a hazai családi vállalkozások hosszú távon fenntartható működését és értékeik megőrzését – ezzel ugyanis a gazdaság stabilitását és növekedését támogatjuk” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

Pesszimista évkezdet

A foglalkoztatás mellett a GDP növekedésében is jelentős szerepük van a hazai családi vállalatoknak. A K&H családi vállalatok kutatás szerint azonban jelenleg pesszimista hangulat uralkodik a cégeken. „A K&H családi vállalatok index jelenleg -6 ponton, a saját cégük kilátásait mutató vállalati alindex -3 ponton, míg a makro részindex -15 ponton áll. A cégek tehát a saját helyzetüket kevésbé látják negatívan, mint a gazdaság alakulását” – részletezte az eredményeket Ékes Ákos. A kedvezőtlen várakozások a pénzügyi eredményekben is tetten érhetők: a családi vállalatok 0,2 százalékos árbevétel és 3,6 százalékos profitcsökkenésre számítanak a következő egy évben, ami a foglalkoztatási és beruházási szándékra is rányomja a bélyegét. A szektorban összességében 0,3 százalékos létszámcsökkenés várható, és mindössze a cégek 24 százaléka készül fejleszteni idén.

Középtávon már kissé bizakodóbbak

A családi cégek a gazdaság alakulását rövid távon jóval borúsabban látják, mint középtávon. A cégek 46 százaléka szerint a következő egy évben tovább romlik a gazdaság helyzete, miközben a javulást és a stagnálást feltételezők aránya ennél jóval alacsonyabb (27%-27%). Ezzel szemben hároméves időtávon már azok vannak többségben, akik a jelenlegi ütemnél nagyobb növekedést várnak (40%), és csak minden harmadik cég számít stagnálásra, további 28 százalék pedig visszaesésre.

Tudásmegosztással a sikeres jelenért és jövőért

Napjaink gyorsan változó gazdasági környezetében a tudásmegosztásnak még nagyobb szerepe van, mint valaha. "Nyolc évvel ezelőtt egy olyan ökoszisztémát alakítottunk ki és működtetünk sikeresen, amelyben igazi partnerként segíthetjük a családi vállalatokat. Ennek része a K&H családi vállalatok klub, ahol szakmai előadók által is inspiráljuk a családi vállalkozások tulajdonosait, így segítve őket a vállalat jövőbeli növekedésében és fenntarthatóságában. Emellett a K&H NextGen Akadémián a családi cégek egyik legnagyobb kihívásához, a generációváltáshoz nyújtunk átfogó gyakorlati tudást, amely a cégek későbbi menedzseléshez fontos támogatás a következő generációs családi cégtulajdonosoknak. Nem utolsó sorban pedig a K&H családi vállalatok kiválósági díjjal az a célunk, hogy támogassuk és elismerjük a vállalatok hozzájárulását, példaértékű elkötelezettségét a magyar gazdasághoz és társadalomhoz” – mondta el Ékes Ákos.