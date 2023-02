Az eljárás azért indult 2021-ben, mert a platform üzemeltetője feltételezhetően nem az elvárható szakmai gondossággal járt el az ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása, ellenőrzése során - tájékoztatott a GVH.

A hatóság gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes "azonnali ajánlatok" elfogadására - írják a közleményben.

A kaliforniai központú platform és európai működtetője az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlott fel a kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A vállalások keretében 1500 forint jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. A jóvátétel mintegy 100-150 ezer fogyasztót érint - ismertették a közleményben.

A cégek emellett fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint az eddigieknél hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők magatartásainak ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy a jövőben nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és "azonnali ajánlataikat".

A tájékoztatás szerint a versenyhatóság eljáró Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a cégcsoport által javasolt intézkedéscsomag megfelelően kezeli a vizsgálat során azonosított problémák gyökerét, a piactér bizonyos kereskedőinek kifogásolható magatartásait.

A vállalások elősegítik a fogyasztói tudatosságot és a tájékozott fogyasztói döntéseket, emellett a közérdek védelmét is szolgálják azáltal, hogy széles körben ismertté teszik a jogkövető magatartásmintát, amely iránymutatásul szolgálhat a többi piaci szereplő számára.

A GVH ennek megfelelően - jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül - megszüntette az eljárást, egyúttal előírta a Wish számára az általa tett vállalások teljesítését, a kötelezettségvállalások végrehajtását a GVH utóvizsgálat keretében ellenőrizheti - olvasható a közleményben.