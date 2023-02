– Operátort, villanyszerelőt, targoncást és gépészmérnököt is keresünk – mondta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – Ezenkívül betanított munkást, lakatost és esztergályost is szeretnénk alkalmazni, akár 20 új munkatársat is felvehetünk.

Az igazgató kiemelte: versenyképes körülményeket igyekeznek teremteni, a belső képzés átalakítása, bővítése remélhetően rövid időn belül kézzel fogható eredményt hoz.

Ojtó Lajos, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hangsúlyozta: az élelmiszeripar, illetve a kereskedelem sem nélkülözheti a jó szakembereket. A közelgő turisztikai szezonban várhatóan ismét dolgozók sokaságát alkalmazza a vendéglátás éppúgy, mint a szolgáltatás. A balatoni büfékbe, vendéglőkbe, áruházakba szakácsokat, pincéreket, bolti eladókat és pénztárosokat keresnek, rövid időn belül akár több száz embert is felvehetnek.