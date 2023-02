Gombócos káposzta és vajas pogácsa volt az ebéd a mezőcsokonyai iskolában szerdán. A leveshez összesen három kilogramm vöröshagymát használtak fel. A magyaros ízekből nem hiányozhat ez az alapanyag, ezért hetente 15-20 kiló is elfogy a zöldségből. Biró Mónika a mezőcsokonyai főzőkonyha élelmezésvezetője megkeresésünkre elmondta, egy kilogramm hagymáért jelenleg 420 forintot fizetnek a beszállítónak. Egy hónappal korábban 30 forinttal olcsóbban kapták, tavaly pedig még kedvezőbben jutottak hozzá. A konyhán felhasznált hagyma ráadásul nem is magyar. A zöldségszállítmány Hollandiából érkezik. Biró Mónika hozzátette, nem csak a hagyma, más alapanyag ára is emelkedett az elmúlt hónapokban. Emiatt a köz­étkeztetés díját is drágították 27 százalékkal. A gyerekeknek a napi háromszori étkezés 450 forintba kerül februártól.

A kaposvári éttermekben is bőven használnak fel vöröshagymát. Járfás Rózsa a Tenisz Club Étterem és Rendezvényház vezetője lapunknak elmondta, nem főznek mindennap, de havonta így is legalább 60 kilogramm vöröshagymát pucolnak meg a munkatársai. – Ügyelek arra, hogy kizárólag magyar alapanyagból készüljenek az ételek – hangsúlyozta Járfás Rózsa. – A hagyma is hazai, amiért kilónként 260 forintot fizetek. Bízom abban, hogy lesz elegendő magyar alapanyag, mert külföldit nem szeretnék vásárolni – tette hozzá a rendezvényház vezetője.

A Kaposvári Nagypiacon is elég borsos áron lehet vöröshagymát vásárolni. Több standot is körbejártunk szerda dél­előtt. Szinte mindenhol 600 forintért kínálták kilóját. Egy helyen azonban 490 forintért is lehetett kapni. Szabóné Nagy Andrea családi vállalkozó elmondta, az Alföldről szerzik be a portékát. Az ára folyamatosan emelkedik, azért mert az elmúlt évben aszályos volt az időjárás és kevesebb termett belőle. Horváth Lajosné őstermelő a saját kertjében termesztett vöröshagymát árulta a piacon. Sokat öntözte tavaly, ezért szinte hibátlan fejeket kínált a vásárlóknak. Lapunknak elmondta, többen is emeltek áraikon, ezért nemrég ő is drágított 200 forinttal. Jelenleg 600-ért adja a vöröshagyma kilóját.

Osztrák után jön a holland

Oláh Emese standjánál is 600 forintot kértek el a hagyma kilójáért. A magyar már rég elfogyott, ezért jelenleg Ausztriából beszerezett zöldséget árul, de nem tapasztalt forgalomcsökkenést. Hiába kerül sokba, akinek szüksége van rá, ennyiért is megveszi. – Ha elfogy az osztrák hagyma, hollandot árulok majd, ami jóval többe kerül – mondta a kaposvári árus. Nemcsak a vöröshagyma ára emelkedett a piacon és a boltokban. A lila hagymáért, a paprikáért és a paradicsomért is többet kérnek, s a sertészsír és a kenyér is kétszer annyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt.