Az ukrán Mihalik Dragoncsuk videójából kiderül: a somogyi agrármérnök gazdálkodása világszínvonalú. Ukrajnában, az Európai Unióban és Amerikában is csak kevés farmon csinálják ilyen színvonalon a legeltetéssel egybekötött no tillt.

– Magyarországon én vagyok az egyetlen, aki olyan gazdasági méretben csinálom, hogy középgazdaságoknak is mintaként lehetne követniük – mondta Berend Ferenc, aki Somogyvár és Vityapuszta környékén, 700 hektáron termeszt kalászosokat, kukoricát, napraforgót, olajretket, homoki babot. 2011-óta gazdálkodik önállóan, 2017-ben kezdett kísérletezni a nem műveléses gazdálkodással. 2019-ben már teljesen átállt a talaj pusztulását megállító és regenerálódását segítő művelésre, amely a talaj vízmegtartását is elősegíti.

– Rengeteg gépi órát és energiát megspórolunk azzal, hogy csupán vetőgépet használunk. Kilencméteres szélességben művelünk, aminek köszönhetően a termőterület csupán negyedét tapossuk. A taposott területet talajtakaró növényekkel lazítjuk – magyarázta Berend Ferenc, aki húsmarhákat is tart, amelyek komoly segítségére vannak a növényter­mesztésben.

– A kiszámíthatatlan, károkat okozó vadakkal ellentétben a marhák csupán egy-két napig tapossák ugyanazt a szakaszt, folyamatosan változtatjuk a legelőjüket. A nyálukban lévő enzimek serkentik a talajéletet, a vizeletük nitrogénnel látja el a takarónövények gyökérzetét, és gondosan trágyáznak. Az állatok legeltetésével a vízigényük napi 1800 literrel, a bálaigényük pedig tizedére csökken – sorolta az előnyöket az agrár­mérnök, aki egy idő után úgy érezte, széles körben kommunikálnia kell, mit csinál.

– Én voltam annak idején a "falu bolondja". Eleinte mindenhol ellenségeskedésbe botlottam. A hatósággal, a vadgazdálkodókkal is meggyűlt a bajom, pedig öt évvel ezelőtt már jól látszott Magyarországon is, hogy ha nem ezt csináljuk, előbb-utóbb feléljük a gazdaságunk alapjait. Megkerestük egymást a hasonló gondolkodású gazdálkodókkal, és létrehoztuk a TMG Egyesületet. Ma már az Európai Unió is ezt a gazdálkodást helyezi előtérbe a biogazdálkodással szemben. 2019-ben úgy láttam, nincs más esély, kommunikálni kell, ezért álltam a nyilvánosság elé – mondta Berend Ferenc. A gazdálkodásáról készült videót most már bárki megtekintheti az egész világon, hiszen a Krím félszigeten gazdálkodó ukrán mezőgazdász no tiller csatornájára 41 ezren iratkoztak fel.