A szervező CraftHub-hoz ezúttal a K&H, mint főtámogató partner, illetve a MetaPlayers és az IMK Consulting csatlakozott, hogy olyan kihívásokra keressék a legjobb megoldásokat, melyek a legtrendibb technológiák – mesterséges intelligencia, blokklánc, kriptovaluták – felhasználásával hoznak formabontó újításokat a web 3.0 világába. A győztesek a közel 20 ezer eurós összdíjazás mellett azzal a lehetőséggel térhettek haza, hogy nyertes ötleteiket a partnercégek a gyakorlatban is megvalósíthatják. A K&H HACK3 egyik legfontosabb célja éppen ez: közösen keresni az inspiráló technológiai innovációkat, hogy azok a mindennapi életben is változást hozzanak az emberek életébe.

Izgalmas hétvégén van túl a nemzetközi techközösség, a péntektől vasárnapig tartó K&H HACK3 hackathonon közel fele-fele arányban vettek részt a lelkes hazai és külföldi fejlesztők a mintegy 450 fős mezőnyben. Száz szerencsés jelentkező személyesen, Budapesten csaphatott össze, míg a többi induló az online térben dolgozhatott a 48 órás kihívásokon – önállóan vagy néhány fős csapatokban. A tét nagy volt, hiszen a szakmai elismerés mellett az egyes – támogató partnerek által biztosított - kihívások nyertesei 3000 euróval és akár a további 5000 eurós fődíjjal távozhattak, ráadásként pedig még ennél is értékesebb kapcsolatokkal. „A HACK3 kiváló csapat- és kapcsolatépítési lehetőség, és az egyik fő célja az, hogy összeadjuk az ötleteket és az értékes tudást olyan megoldások létrehozására, melyek a gyakorlatban is segíthetnek a kihívásokat hozó cégeknek. Itt nem számít a végzettség vagy a tapasztalat, csak a formabontó ötletek” – hangsúlyozta Varga Károly, a szervező CraftHub egyik alapítója és ügyvezetője.

„A web 3.0 technológiák ma már egyre szélesebb körben elérhetőek, ám a legnagyobb kihívás az, hogyan tudjuk ezeket olyan módon felhasználni, hogy az a felhasználók számára valódi, használható, kézzel fogható érték lehessen. Ahogyan mi magunk is erre törekszünk az innovatív megoldásaink fejlesztésekor, így itt is ez volt a számunkra az egyik legfontosabb értékelési szempont, az új ötletek mellett” – tette hozzá Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

48 óra munka és szórakozás – remekeltek a tinik a hackathonon

A háromnapos megmérettetés komoly koncentrációt kívánt meg az indulóktól. A rájuk váró kihívásokat mindössze egy nappal a rendezvény előtt ismerhették meg és péntek éjfélig már be is kellett nyújtaniuk a projektmunkájuk első verzióját, hogy aztán a szombati napot az ötletek tökéletesítésével tölthessék, vasárnap pedig már a végső zsűrizést várják. A partnerek által adott kihívások ezúttal a web 3.0, vagyis a decentralizált internet megoldásaira koncentráltak a legújabb technológiák felhasználásával: a K&H a saját irodaháza parkolórendszerének optimálisabb kihasználtságát biztosító alkalmazást kereste az IMK Consulting egy mesterséges intelligencia-alapú jogi gyakornokot, míg a MetaPlayers a saját esport platformját szerette volna fejleszteni egy mobilapp, valamint egy ELO rendszer segítségével, mely a játékosok eredményeit és rangsorának felállítását újítaná meg. A munkához, illetve a kihívások helyes értelmezéséhez és teljesítéséhez a partnercégek mentorálást, valamint technológiai szakértelmet is nyújtottak. A projekteket értékelő zsűri pedig szintén neves, a web 3.0-hoz kapcsolódó megoldások terén nemzetközileg is elismert bírálókból állt össze – az indulókat segítette például Silur, vagyis Ábrahám Endre, világhírű etikus hekker és kriptográfus. „A K&H HACK3 nem csak bemutatkozási lehetőség a fiatal ötletgazdáknak és jövőbeli szakembereknek, de egyúttal egyedülálló alkalom is a tanulásra és fejlődésre. A mentorálás az egyik kiemelt eleme ennek a versenynek, és úgy látjuk, hogy ez nagyon vonzó lehetőség a legifjabb tehetségek számára, hiszen idén ismét rekordot döntött a még csupán középiskolás korosztályból kikerülő indulók száma” – mondta Varga Károly.

Mesterséges jogi asszisztens, parkolási app és esport-újítás is született

A versenyzők a 48 óra elteltével a fejlesztésük forráskódját tartalmazó GitHub repository mellett egy maximum 2 perces pitch videó formájában mutathatták be a projektjeiket, hogy meggyőzzék a zsűrit, az ő megoldásuk érdemli az első helyet az adott kihívásban. Idén is taroltak a magyar fiatalok, a négy kategóriagyőztes közül ugyanis három csapat csupa hazai indulóból állt össze, a legjobbak pedig már élőben, a nagyközönség előtt csaphattak össze a fődíjért. Az 5000 euróval járó K&H Innovációs Fődíjat is a parK&H készítői nyerték meg: mobilalkalmazásukkal hatékonnyá és környezetbaráttá válhat a bank irodaházának parkolórendszere, miközben a beépített telekocsi és chatfunkció, valamint a jutalompontok gyűjtésének lehetősége még belső kommunikációs eszközként is kiválóan funkcionálhat. Az IMK Consulting tetszését a JoGPTár névre keresztelt, gépi tanulás-alapú fejlesztés nyerte el leginkább, amely az elérhető legnaprakészebb és leghitelesebb jogtárral és dokumentumokkal felvértezve képes magyar nyelven is válaszolni kérdezőjének, így óriási segítséget jelenthet a mindennapi jogi kutatómunkában. A fiatal indulók között nagy népszerűségnek örvendett a MetaPlayers két kihívása, melyekhez szintén kiváló projektek készültek. A nyertes '; DROP TABLE projects; -- fejlesztése a mesterséges intelligencia felhasználásával segíti a csapatokban versenyző esportolókat, hogy egyéni teljesítményüket is megfelelően figyelembe vegyék és a megérdemelt helyen szerepelhessenek a rangsorokban, ha pedig sportolótársat keresnek, könnyedén rátalálhatnak új partnerükre ezzel az innovatív funkcióval. Az ESport Manager Mobile App alkalmazás az esportmanager.com platformot egészíti ki mobilos funkciókkal, például megkönnyíti a játékosok számára versenyeik élő közvetítésének megosztását a közösségi médiában.