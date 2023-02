– Egyes alapvető tejtermékek ára jelentősen csökken az országos akciónk keretében – mondta el lapunknak Hatta József, az egyik somogyi kereskedelmi társaság kereskedelmi igazgatója. – A vásárlóknak az utóbbi időben a dráguláshoz kellett hozzászokniuk, most viszont végre jelentős kedvezményekhez juthatnak.

A társaság tervei szerint márciusban az egyik 250 grammos, félzsíros rögös túró 699 forint helyett 599 forintba kerül majd, a félkemény trappista sajt ára 37 százalékkal csökken, így kilóját az eddigi 3990 forinttal szemben 2499 forintért adják, míg a 2,8 százalékos ESL-tej litere 579 forintról 499 forintra csökken. Az egyik ismert, 20 százalékos, 330 grammos tejfölért a mostani 769 forint helyett 599 forintot kérnek majd, s végre a tej ára is kedvező irányba változik. – Akik 1,5 százalékos UHT-tejet vásárolnak, azoknak most még 579 forintot kell fizetniük érte. Azonban napokon belül 419 forint lesz az ára – mondta a kereskedelmi vezető.

– Pillanatnyilag nem látunk áremelést a tejtermékgyártók részéről – hangsúlyozta. – Szerintem ha egyes cégek akció keretében ilyen mértékű kedvezményt tudnak biztosítani, akkor várható, hogy később csökkenhetnek a beszerzési árak, s így alacsonyabbak lehetnek a fogyasztói árak is.

Hatta József azt is elmondta: bizonyos húskészítményekhez is olcsóbban juthatnak nemsokára hozzá a vásárlók.

A kereskedelmi láncnak Somogyban, Baranyában összesen 50 boltja van. Hatta József szerdán személyesen kereste fel a bőszénfai, gálosfai, zselickislaki és kaposszerdahelyi üzletüket, ahol kollégáival a márciusi akciókról is egyeztetett.

Jelentős változásra nem számítanak a kaposvári tejüzemben, de a horrorárak már csökkennek a boltokban.

Tejüzem: nincs még lezárt ártárgyalás

Szommer Gábor, a kaposvári tejüzem kereskedelmi vezetője szerint sem a kereskedők, sem a fogyasztók nem számíthatnak jelentős tej- és tejtermék árváltozására a jelenlegi inflációs környezetben.

– Az év elején 15 százalékos béremelést hajtottunk végre, s több mint 200 dolgozónk van – közölte Szommer Gábor. – Az idén több mint 10 milliárd forintot költünk alapanyag-beszerzésre, Kaposváron 55-60 millió liter tej feldolgozását tervezzük, melynek közel 70-80 százalékát somogyi tehenek adják.

A kaposvári cég folyamatosan egyeztet a tíz kereskedelmi partnerével, ezek között hazai és multi cégek is találhatóak, s pillanatnyilag nincsenek lezárt ártárgyalásuk.