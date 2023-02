Összesen 52 szavazókorú ember él a Törökkoppányhoz közeli Kárán. A népességet alkotja még kilenc gyermek és fiatalkorú, akik közül hárman középiskolások, óvodáskorú gyermek most nem él a kistelepülésen. Tíz évvel ezelőtt sem voltak sokkal többen, emlékeznek vissza. Valójában a faluban azonban ennél többen élnek, csak éppen nem állandó lakosok, illetve nem tartózkodnak sok időt Kárán.

– Éppen most egy holland hölgy visszaköltözött a hazájába, és a házát egy magyar vette meg, aki csak hétvégenként látogat a községbe – említette Füzesi Tamás polgármester. – Mindig érkeznek hozzánk letelepülők, mert a Balaton közvetlen környezete megtelt, és az érintetlen somogyi táj nagy vonzerőt jelent. Ezt megmutatja az ingatlanárak emelkedése. Míg korábban 2,8 millió forintért kelt el egy ház a faluban, ma már 14–16 milliót fizetnek a családi házakért. Sőt nemrég egy holland család 34 millió forintért vett meg egy szokványos, vidéki parasztházat.

Látrány gyarapodó település, ahol az utóbbi években elkerülték az 1400-as lélekszámot, és 15-20 emberrel növekedni tudott a lakosság száma, bár a pontos adatokat még nem ismerik. Kelemen Ferenc polgármester érdeklődésünkre azt felelte, hogy náluk az ingatlanárak még mindig olcsóbbak, mint a Balatonnál, ez okozza a növekedést. A faluban minden infrastruktúra kiépült, posta, bolt, iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő, művelődési ház működik. Azonban arra is figyelmeztetett, hogy az ideköltözők ellenére a település tovább öregszik.

A tavalyi népszámlálás előzetes eredménye alapján Somogy lakossága jelenleg 294 ezer emberből áll, ez 23 ezerrel kevesebb, mint amit a 2011-es népszámláláskor mértek. Ez 7,5 százalékos csökkenést jelent. Vármegyénkben a lakosság megoszlása nemek szerint: 141 ezer férfi (47,9 százalék) és 153 ezer nő (52,1 százalék). Ha a korcsoportok szerinti bontást nézzük, Somogyban 40 ezer 14 év alatti gyermek él, ez a megyei lakosság 13,7 százalékát jelenti. A 15 és 64 év közöttiek száma 183 ezer, ők alkotják a somogyi népesség 62,5 százalékát. A 65 évnél idősebb somogyiak jelenleg 70 ezren vannak, ez 23,9 százaléka a népességnek.

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás óta mindössze két vármegyében (Pest és Győr-Moson-Sopron) nőtt, míg a többi vármegyében és a fővárosban csökkent a népesség száma. A legnagyobb növekedés (10 százalék) Pest, míg a legnagyobb csökkenés (13 százalék) Békés vármegyében történt. Az ország legsűrűbben lakott térsége Budapest, és a vármegyék közül Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron emelkedik ki. A legritkábban lakott Somogyban alig negyedannyian laknak egy négyzetkilométeren, mint Pest vármegyében. Somogy népsűrűsége jelenleg 48 ember négyzetkilométerenként. A gyermekkorú népesség aránya Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb (17 százalék). Arányaiban a legtöbb időskorú (25 százalék) Zala vármegyében él, de Békés és Somogy vármegyében is 24 százalék körüli a 65 éves vagy annál idősebb népesség részesedése.

Lakásból nagyhatalom Somogy

Magyarország lakásállománya népszámlálásról népszámlálásra növekszik, derült ki a népszámláláskor rögzített, legfrissebb adatokból. 2022-ben 4,6 millió lakás volt az országban, a számuk 11 év alatt 4,6 százalékkal nőtt. 2011–2022 között 171 ezer lakás épült. 2013 volt a mélypont, majd az évtized második felében felgyorsult a lakásépítések üteme. A lakások száma Békés kivételével az ország valamennyi vármegyéjében növekedett, a legnagyobb mértékben Győr-Moson-Sopron, Pest és Somogy vármegyében. Tavaly Somogyban 155 ezer lakást számláltak össze, ez a 2011-hez képest 14 ezer lakással több, mint amit a legutóbbi, a 2011-es népszámláláskor regisztráltak. Ez azt jelenti, hogy 10,2 százalékkal nőtt a somogyi lakások száma több mint egy évtized alatt. Az, hogy lakásból nagyhatalom lett Somogy, kétségtelenül annak köszönhető, hogy a Balaton-part beépült az utóbbi években.

