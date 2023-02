A szervezők 2022-ben az előző évekhez képest kis változtatással tizenegy kategóriában keresték az Év Agráremberét. A Fenntartható gazdálkodás kategória átalakult Ökológiai Gazdálkodásra, valamint az Agrárinnováció, Agrárgépészet, Állattenyésztés, Feldolgozó-élelmiszeripar, Fiatal gazda, Jövő agrárszakembere, Kertészet, Növényvédelem és a Szántóföldi növénytermesztés kategóriák sorába bekerült az Erdőgazdálkodás kategória is. A díj fővédnöke ezúttal is Dr. Nagy István agrárminiszter volt, aki a gálán személyesen nem tudott részt venni, ezért rövid videóüzenetben köszöntötte a szervezőket és a résztvevőket. Ezt követően az Agrotrend Csoport tulajdonosa, Mátrai Zoltán vette át a szót, s beszédében elmondta: “Szomorú év volt a 2022-es a gazdatársadalom egy részének. Ritkán tapasztalható csapadékhiány volt az ország nagy részén. Sok keserű pillanat övezte a gazdálkodást, különösen a keleti országrészben. Jó volt megtapasztalni, hogy a gazdatársadalom összefogott és például az állattenyésztőknek sokan segítségükre siettek. Talán nagydíjunk is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalmi szerepvállalás az emberek tudatában maradhasson. “A díj fő támogatója a Marton Genetics. A cégcsoport vezetője Sándorfy András meglátása szerint idén is rangos megmérettetés zajlott, így megtiszteltetés a rendezvény támogatása. "Komoly év áll mögöttünk,… de aki soha nem vet, az soha nem fog aratni.” „Ha az aratás a vetéssel kezdődik, akkor vetnünk kell”, ezért sok kitartást kívánt a gazdáknak. Dr. Cseh Tibor a MAGOSZ főtitkára mesélt egy németországi kezdeményezésről, mely nem egyedülálló a világban, ahol a húsfogyasztás ellen agresszíven kampányolnak, és nem kevés ezeknek a szervezeteknek a követője. Sajnos, egyre nehezebb körülmények között kell a gazdáknak termelniük, és nem csak anyagi értelemben.