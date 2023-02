Szerda reggelre egy újabb cigája báránnyal gyarapodott a kaposmérői tanya. Hangos bégetéssel jelezte, hogy megérkezett a hodályba. Készültek már születésére, a telep gondozói a vemhes állatokat külön tartották. – A születések után a legkisebbeket és legfiatalabbakat külön tesszük – mondta lapunknak Paládi Vince családi gazdálkodó.

Fotós: Lang R.

– Megkezdődött az ellési szezon, februártól áprilisig 700 birka szaporulatára számítunk – tette hozzá.

A mérői gazda elmondta: a fagyos téli időjárásnak örülnek, mert a sáros talajon könnyen lábsérülést szenvedhetnének a csöppségek, a kemény földön könnyebb közlekedniük. A 2,5–3 hónapos bárányok egy része az állományt gyarapítja, s emellett adnak is el belőlük a hetesi vágóhídra, illetve egy holland cégnek.

Fotós: Lang R.

– A karácsonyi árakhoz képest visszaesés tapasztalható, de bízunk benne, hogy húsvétra újra emelkedni fog az áruk, hiszen az állatok tartása nagyon megdrágult – jegyezte meg Paládi Vince. Kiemelte: nagy az igény külföldön a bárányhúsra, Németországban például a sok muzulmán tanuló miatt az iskolai menzákon is kínálnak bárányból készült ételeket. Áprilisban már nyírják a birkákat, de még a tavalyi gyapjút sem sikerült eladniuk. – Itt állnak zsákokban a gyapjúk, nincs rá piac, nem kell senkinek – mondta el lapunknak a gazdálkodó.

Száz racka

– Január közepén kezdődtek az ellések, száz bárány született eddig, március elejére közel százötvenre bővül az állomány – mondta Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője. Hozzátette: száraz hodályban tartják a bárányokat. Az állatokat tavasszal hajtják át majd Drávaszentesről a darányi legelőre. – Nyár végén derül ki, hogy a szaporulatból mennyi kerül a törzsállományba. A kosbárányokat eladjuk környékbeli gazdáknak, és azokat a jerkéket is, amelyeket nem akarunk további tenyésztésbe állítani. A tenyészkost is cserélnünk kell, tavasszal a Hortobágyról hozunk újabb állatot – mondta el Horváth Zoltán. Hozzátette: a bárányok mellett a következő hetekben várható szamárcsikó, kecskegida és szürke marha borjú is születik náluk.