Magyarország annak ellenére is képes uniós átlag feletti gazdasági növekedésre és az államadósság csökkentésére, hogy továbbra sem kapta meg a neki járó helyreállítási forrásokat, fűzte hozzá a miniszter.

"A veszélyes időkben is folytatjuk az egyensúlyi mutatók javítását, tovább csökkenő államadóssággal és alacsonyabb hiánnyal számolunk" - erősítette meg.

A magyar gazdaság elkerüli a recessziót, idén is az uniós átlag felett növekedhet - hangsúlyozta Varga Mihály.

A pénzügyi számlák előzetes adatai alapján közölte hétfőn az MNB, hogy az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága a GDP 70,6 százaléka, 47 296 milliárd forint volt a múlt év végén, az Eximbank adósságát is figyelembe véve a szektor adóssága 48 840 milliárd forintot, a GDP 72,9 százalékát tette ki.