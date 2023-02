A termőföld hektáronkénti piaci átlagára 2022-ben 2,186 millió forintig emelkedett, az előző év 1,969 millió forintról. A szántók átlagára 2,33 millió forintra nőtt, ami 11,1 százalékos emelkedés az előző évhez képest. A szántók haszonbérleti díja tavaly átlagosan 86 564 forint volt.

A termőföldek piaci forgalma az előző évhez képest 27 százalékkal esett vissza, és mintegy 25 százalékkal csökkent az értékesített földterületek átlagos mérete is. Sáhó László, az Agrotax Kft. ügyvezetője a forgalom visszaesését azzal magyarázta, hogy a földforgalom részben áthelyeződött az osztatlan közös tulajdonú földek megosztására, ezzel is egyre szűkül a kínálat és tovább emelkednek a már magas földárak.

A legmagasabb átlagár, hektáronként 2,8 millió forint továbbra is Közép-Magyarországon volt, de 2 millió forint feletti átlagárak jellemezték az Alföldet, valamint a Közép-Dunántúlt is. A legalacsonyabb, hektáromként 1,683 millió forint Észak-Magyarországon alakult ki. A tranzakciók 68,2 százaléka, 14 ezer hektár szántóterületre vonatkozott. A második legnagyobb forgalma - mind nagyságban, mind tranzakciószámban - az erdőnek volt, és ezt követte a gyep-rét-legelő, majd a gyümölcsösök és szőlők.