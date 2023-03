Egy magyar biztosítótársaság új kutatása alapján minden ötödik munkavállaló töri a fejét abban, hogyan lehetne magasabb a fizetése, és ennek érdekében a munkahelyváltás lehetőségét is komolyan fontolgatja. Egy nemzetközi tanácsadó cég magyar leányvállalata viszont még ennél is nagyobb számokat mért, nekik a magyar válaszadók 57 százaléka ismerte be, hogy állásváltoztatáson töpreng. Közülük minden második válaszadó egy éven belül, minden ötödik pedig már a következő három hónapban otthagyná a mostani munkahelyét, ha tehetné. Erősebb a továbbállás szándéka azokban, akik kevesebb mint 2 éve dolgoznak ugyanott. De a régi, jól bevált munkaerők közül is sokan gondolkodóba estek, ezt mutatja, hogy a távozni vágyók aránya azok között is meghaladja az 50 százalékot, akik már 3–5, vagy akár 5–11 éve állnak ugyanazzal a munkaadóval szerződésben.

Takács Kálmán (Kaposvár): Nyugdíjasként is dolgozom a mai napig, pedig közel járok a 70. évemhez. Én 44 éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen, de belátom, hogy a mai világban már nem ez a követendő példa. Mindenkinek a kezében van a sorsa, ha adódik lehetőség arra, hogy váltson, de hogy ezt az infláció miatt teszi-e, az az ő döntése.

Fotós: Lang Róbert

A gazdasági nehézségek miatt ugyanakkor sokan attól félnek, hogy akár fel is mondhatnak nekik a munkahelyükön, annak ellenére, hogy továbbra is munkaerőhiány van. Ez könnyíti a távozók helyzetét, de nehezíti a munkaadókét. Jelenleg lelassultak a mozgások a munkaerőpiacon, mert mind a cégek, mind a munkavállalók kivárnak, ahelyett, hogy azonnal új lehetőségek után néznének. A magyar biztosító a kutatásban arra jutott, hogy a vállalatok a legtehetségesebb és nélkülözhetetlen alkalmazottaikat csak úgy tudják megtartani, ha az inflációt megközelítve emelik a béreket, hogy elkerülhető legyen a reálbércsökkenés. A felmérésben 508 vállalatvezetőt is megkérdeztek, ennek eredménye szerint a magyarországi munkáltatók 32 százaléka tervezhet létszámleépítést, azonban 22 százalékuk munkaerő-bővítéssel kalkulál 2023 első negyedévében.

Rigó Adrienn (Kaposvár): Nálunk ennek a kérdésnek két oldala van a családban. Az én munkahelyemen az infláció miatt emeltek a béreken, ezért úgy érzem, hogy kompenzáltak. A férjem munkahelyéről viszont nem mondható el, hogy béremelés történt volna, de az is igaz, hogy egy munkavállaló néha kénytelen beletörődni a helyzetébe.

Fotós: Lang Róbert

Érdekesség, hogy a magyar munkavállalóknak a nemzetközi trendeknek megfelelően a covid óta töretlenül szimpatikus a rugalmas, esetenként otthoni munkavégzés, ennek érdekében az alkalmazottak 40 százaléka akár kevesebb fizetéssel is beérné. A munkavállalók csaknem 70 százaléka úgy véli, hogy otthoni munkavégzésben is ugyanúgy teljesít, vagy akár jobban is.

Orsós Béla (Kaposvár): Én már tizenhárom éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen, és elmondhatom, hogy elégedett vagyok a fizetésemmel és a munkakörülményekkel. Kijelenthetem ezt azzal együtt is, hogy a boltban az infláció miatt sok termékért ma már jóval többet kell fizetni mint korábban. Azonban én így is kijövök a fizetésemből.

Fotós: Lang R.



Fotóillusztráció: Lang R.