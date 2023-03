Az elszabaduló energiaárak a nagyvállalatokra is hatással vannak. A 2 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező cégek egyéves várakozásait vizsgáló K&H nagyvállalati növekedési index 2022 utolsó negyedévi eredményei szerint a nagyvállalatok közel felét (48%) hátrányosan érinti az energiaárak emelkedése, de mindössze pár százaléknál (4%) veszélyezteti a cég működését. Hasonlóan magas arányban vannak azok is, akiknek csak kismértékben befolyásolja a cég működését (44%). „Az emelkedő energiaárak mellett a gyorsan változó gazdasági környezet, az alapkamat, az infláció és az alapanyagárak emelkedése mind kihívás elé állítja a nagyvállalatokat. A gazdaság élénkülése és növekedése azonban hitelezés nélkül szinte lehetetlen. A mostani magas kamatkörnyezetben a kkv-k mellett a nagyvállalatoknak is nagy segítség lehet a nemrég újraindított és már a K&H-nál is elérhető Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram konstrukciói. A Forgóeszköz- és Beruházási Hitel a futamidő végéig fix, forint hitel esetén 6 százalékos, euró hitel esetén 3,5 százalékos kamattal elérhetők. A Zöld Beruházási Hitel pedig még ennél is kedvezőbb, forint hitel esetén maximum évi 5 százalékos, euró hitel esetén pedig maximum évi 3 százalékos fix kamatozással vehető igénybe” – nyilatkozta Rajna Gábor, a K&H Vállalati ügyfelek divízió vezetője. „Az eddigi tapasztalatok alapján a Forgóeszköz Hitel konstrukció bizonyult a legnépszerűbbnek, ennek kerete már ki is merült, ezért ezt az alprogramot egyelőre felfüggesztették. Emellett azt látjuk, hogy nagyvállalati ügyfeleinktől érkezik a legtöbb igény, elsősorban gyártó és termelő cégektől” – tette hozzá a szakértő.

Az árbevétel nagysága erősen befolyásolja, hogy kire hogyan hatnak a magasabb árak. A kutatásból kiderül, hogy minél nagyobb egy cég árbevétele, annál inkább hátráltatják a magasabb árak: míg a 2-3,9 milliárd forint közötti éves árbevételű vállalatok 39 százalékát, addig a 4-9,9 milliárd forint közötti éves árbevételű cégeknél 68 százalékukat, a 10 milliárd forint feletti éves árbevételű nagyvállalatoknál pedig már 75 százalékukat érintik hátrányosan az energiaárak. A szektorok közül az ipari, építőipari cégek működését befolyásolja leginkább, míg területileg a Kelet-Magyarországi cégek számára jelentenek problémát különösen nagy arányban az energiaárak.