A kaposvári Som-Plast Kft. a háztartási gépgyártás mellett német prémium autógyártóknak is szállít alkatrészeket. A cég jelenleg 48 alkalmazotton kívül bérelt munkaerőt is foglalkoztat.

– Az idei évre mindent elterveztünk, de megmondom őszintén, még mi sem tudjuk, hogy ez az esztendő hogyan lesz kivitelezhető – felelte érdeklődésünkre Palkovics Dániel ügyvezető.

A villanyszámlájuk csaknem a hatszorosára ugrott, a gázért közel tízszer annyit fizetnek, nőtt az alapanyag ára és a szállítási-logisztikai költségek is emelkedtek. A 2023-as év kihívásokkal teli esztendőnek ígérkezik. Állami támogatásban bizakodnak, mert ezzel az energiaköltségeik növekedésének 50 százalékát finanszírozhatják. Élni kívánnak azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a közelmúltban bejelentett Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram teremt.

A kisvállalkozások még nehezebben vészelik át ezt az időszakot, és főként a kevesebb mint 10 embert foglalkoztató vállalkozások a legpesszimistábbak a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) kutatása alapján. Közülük összesen 31 százalék érzékelt csődkockázatot, míg az összes vállalat között ez az arány 24 százalékos. A kis cégek 45 százalékban tapasztaltak kereslethiányt, míg a többi vállalat 34 százaléka nyilatkozott így. Nemcsak a rezsi okoz problémát. Az emberek az infláció miatt visszafogták a költéseiket, ez csökkenti a keresletet. Szintén nehézséget okoz, hogy a jegybanki kamat­emelés miatt drágultak a céges hiteltörlesztők is.

Mindez megmutatkozik a cégmegszűnések számában. Még a 2020-as járványidőszakban sem volt ennyire veszélyes a helyzet a cégekre. A jelek szerint azonban Somogyot nem érte csődhullám. 2019 elején 56735 volt a somogyi vállalkozások száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A koronavírus-járvány ellenére 2021 májusában 58 ezer fölé nőtt a vállalkozások száma vármegyénkben, és ez a szám még 2023 január végén is tartotta magát, ám február végére 57829-re esett vissza a cégek száma. A Som-Plast Kft.-nél bizakodnak az állami támogatásban, s a központi hitelprogram segítségében.

A kiskereskedelem és a turizmus

Országosan januártól ezres nagyságrendben indult meg a cégfelszámolások száma, és a növekedést többnyire a szálláshely-szolgáltatók és vendéglátásban működő cégek bedőlése okozta. Rajtuk kívül a kiskereskedelem emelhető ki a jelenlegi gazdasági helyzetet megszenvedő iparágak között. Tavaly több mint négyezer kiskereskedelmi egység ellen indult felszámolási eljárás, ami kétharmados növekedést jelentett a megelőző évhez képest.

A csődöt jelentő vállalkozások többsége az energiaár-nyomást nem tudta elviselni, de a kata adónem átalakítása miatt is mondtak vissza vállalkozásokat.