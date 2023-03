Szalai Norbert 1998 óta foglalkozik szarvasmarhatartással. Kezdetben tizenöt, most a szaporulattal együtt harmincöt magyar tarkát gondoz. A tej nagy részét a Kaposvári Nagypiacon értékesíti. – Egy háromszáz literes hűtőnk van az üzletben, pénteken délre teljesen kiürül – mondta el Szalai Norbert. Hozzátette: a magas takarmány- és üzemanyagárak miatt kétszázötven forintról háromszázra emelték a házi tej árát, de így is kétszer annyi fogy belőle, mint korábban. – Sokan jönnek házhoz is a tejért, átlagosan két litert vásárolnak, de a napokban egy kaposfüredi édesanya 10 litert kért – mondta el a somogyaszalói állattartó.

Kelendő a friss, házi.

A vásárlóik egy része sajtot és feldolgozott termékeket is készít a tejből. – Most a tej zsírtartalma 3,6–3,8, de ha már tavasszal legelni fognak az állatok, akkor 4,2 körül alakul, abból még jobb ízű a sajt vagy éppen a túró – jegyezte meg Szalai Norbert.

A kaposvári Nagy Gézáné azt mondta lapunknak: három ismerős családdal fogtak össze és közösen vásárolják a tejet környékbeli háztáji gazdaságoktól: kedden Orciból hoztak ötven litert. – A boltokban egy ideje olyan áron adják a tejet és sajtot, amit a mi pénztárcánk már nem visel el. Ezért kezdtünk el más beszerzési lehetőséget keresni – mondta. – Két gazdával is tartjuk a kapcsolatot, sokáig 200 forintot fizettünk a tej literjéért, múlt héten ezt 250 forintra emelték. Ma már sajtot is készítek belőle, az unokám azt mondta: sokkal jobban ízlik neki, mint a bolti.

– Gyerekkoromban mindig volt egy-két tehenünk, és a szüleim a felesleges tejet a településen értékesítették – mondta el Kincses-Laczkó Janka, aki pár évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni kézműves sajtkészítéssel. Ma már tizenöt környékbeli étterem rendszeres beszállítója. Hozzátette: mivel szükségük van a tejre, így már nem adnak el nagyobb mennyiségben, ugyanis nagy részét feldolgozzák. – Időszakosan tudunk pár litert értékesíteni, tapasztaljuk, hogy nagy rá a kereslet – tette hozzá. A házi tej literjét 500 forintért adják. – Nagyon figyelünk a minőségre, heti rendszerességgel laborban ellenőriztetjük a tejet – emelte ki a kistermelő. Megjegyezte: ha a fejést követő három órán belül a vásárlóhoz jut a tej, a rendeletben foglaltak szerint hűtés nélkül értékesíthető.



A boltokban lényegesen kevesebb fogy tejfölből és sajtból

A legnagyobb mértékben a tejtermékek ára nőtt az elmúlt hónapokban, például egy tejföl közel ezer forintba kerül most nálunk, miközben tavaly 400 forint volt – mondta Baracskai Eszter, a Kovács ABC üzletvezetője. Hozzátette: az alapvető tejtermékeket megveszik még, de például a sajtból kevés fogy.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszerek ára 44,8 százalékkal emelkedett egy év alatt: ezen belül leginkább a sajt (83,2 százalék), a tojás (82,7 százalék), a kenyér (81,1 százalék), a vaj és vaj­krém (79,4 százalék), a tejtermékek (79,2 százalék), az édes­ipari lisztes áru (71,0 százalék), a száraztészta (70,8 százalék), a margarin (58 százalék), a péksütemények (57,2 százalék) drágultak.



Fotó: Lang Róbert