A Ptk. szerint az örökhagyó halálával a hagyatéka, mint egész száll az örökösre. Ez azt jelenti, hogy az örökségbe beletartozik például az ingatlan, a készpénz, a bankszámla és az esetleges értéktárgyak, amelyek a hagyaték úgynevezett aktívái, de ugyanez a helyzet a hagyaték passzíváival is is, vagyis az esetleges adósságokkal és hiteltörlesztésekkel. Az örökös persze visszautasíthatja a hagyatékot, amennyiben több a hagyatéki tartozás, mint annak értéke. A Bankmonitor szakértői szerint azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy Nem lehet viszont csak az adósságot visszautasítani, ilyen esetben teljesen le kell mondani az örökrészről, vagyis az aktívákról és a passzívákról egyaránt.

Hiteltartozás öröklése

A hitelszerződés tartalmazza, hogy a felvett kölcsön az adós halálával öröklődik. Banki kölcsöntartozás öröklése esetén ki lehet fizetni egyben a teljes hiteltartozást – ez a legegyszerűbb – vagy meg lehet állapodni a bankkal és a többi örökössel a visszafizetés módjáról. Ilyenkor azonban a kölcsönszerződést is módosítani kell. Itt is lehet szó a teljes örökrész visszautasításáról, és akkor a hiteltartozás is visszautasításra kerül.

Az adós halála nem mentesíti a kölcsönszerződésben szereplő adóstársat vagy kezest a hitelszerződésben vállalt kötelezettségeik alól. Az adóstárs ugyanis egyetemleges kötelezett, ami azt jelenti, hogy az adós és az adóstárs egyaránt a teljes összeggel tartoznak, ez ráadásul bármelyikük féltől követelhető. Ha az adóstárs meghal, helytállási kötelezettségét az örökös megörökli, de ami nagyon fontos, kizárólag a hagyatéka erejéig.

Hogyan lehet elkerülni ezt a helyzetet?

Amennyiben hitelt vesz fel valaki, és tragédia történik vele, akkor a család örökölni fogja az ingatlant, amelyben élnek, de ezzel együtt a hiteltartozás visszafizetését is. Ha az elhunyt adós párja az adóstárs, neki továbbra is törlesztenie kell tehát a hitelt. A családi kasszából azonban hiányozni fog egy jövedelem, tehát kevesebb pénzből kell ugyanúgy helytállni, mint ahogy azt eddig tették. Ez nem biztos, hogy könnyen megoldható. Az is előfordulhat, hogy a család emiatt az ingatlant is elveszíti. Mindez nem történik meg, ha a hitelfelvétellel együtt egy hitelfedezeti életbiztosítást is kötött az adós. A biztosítási szerződésben a biztosító azt vállalja, hogy pont egy ilyen tragikus esetben a család helyett visszafizeti a banknak a hiteltartozást, így ők nyugodtan élhetnek tovább az immár tehermentes ingatlanban.

Több lehetőség közül lehet választani

Választható például olyan hitelfedezeti célú csoportos személybiztosítás, ahol a biztosítási összeg egyenlő a felvett hitel összegével, és a futamidő alatt állandó marad. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító egyrészt kifizeti a fennálló tőketartozást a hitelező bank részére, a fennmaradó részt pedig megkaphatja a család. Értelemszerűen minél régebb óta törlesztenek egy hitelt, annál nagyobb lesz a különbség az aktuális tőketartozás és az eredeti hitelösszeg között. Amennyiben az alacsony biztosítás díj fontos szempont, akkor a Bankmonitor szakértői szerint olyan, csökkenő összegű hitelfedezeti életbiztosítást célszerű választani, amelynek a biztosítási összege a futamidő alatt mindig az aktuális hiteltartozással lesz egyenlő. Ez olcsóbb megoldás, viszont ez azt jelenti, hogy a biztosító szolgáltatása a hiteltartozás kiegyenlítése, a család számára nem nyújt más védelmet ezen kívül. Az állandó és csökkenő összegű hitelfedezeti életbiztosítások kiegészítő biztosításokkal bővíthetők, ha a családon kívül az adós magának is szeretne védelmet: a Bankmonitor biztosítási szakértői szerint a rokkantsági, a keresőképtelenségi és a kórházi napi térítést nyújtó kiegészítők jelenleg a legnépszerűbbek. A hitelfedezeti életbiztosítások harmadik és egyben a legalacsonyabb díjkategóriába tartozó termékei a törlesztésvédelmi biztosítások. Ezek csoportos biztosítási konstrukciók, csomagtermékek, amelyek az életbiztosítási védelmen túl többféle szolgáltatással rendelkeznek (táppénzbiztosítás, munkanélküliségi védelem, rokkantsági szolgáltatás). A csoportos biztosítások esetében a díj független az életkortól, de az is lehet, hogy a biztosító életkori sávok szerint határozza meg a fizetendő összeget.