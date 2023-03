Biztonság 29 perce

Állványon, háztetőn, fák között dolgozni a legkockázatosabb

Ahogy enyhül az időjárás, egyre több az építkezés, s a mezőgazdasági munkák is sokasodnak, s ezzel együtt nő a veszély is. Somogyban 2021-ben 655, míg 2022-ben 697 munkabaleset történt, 2023-ban eddig 105-öt jelentettek be. Tavaly 14,1 millió forint munkavédelmi bírságot szabtak ki, az idén 1,9 millió forintot. Hamarosan további ellenőrzésekre lehet számítani, többek közt az építőiparban is.

– Ha egy 10–15 méteres fa rosszul dől, akkor könnyen súlyos vagy akár halálos tragédiát is okozhat – mondta Horváth Ferenc, a mernyei H+H Kft. ügyvezetője. – Több mint 20 éve foglalkozunk fakitermeléssel, öten vagyunk most a csapatban, legutóbb Ráksi térségében termeltünk ki csert, tölgyet és gyertyánt. Megúsztuk a bajt, szükség van az odafigyelésre és munka közben soha nem szabad kapkodni. A védőfelszerelést – többek közt sisak, kesztyű, bakancs – mindig hordják a dolgozóink. A hatóságok több ellenőrzést tartottak nálunk, legutóbb télen, nem volt probléma, betartjuk a szabályokat. A Sefag Zrt.-nél 2021-ben öt, tavaly egy baleset volt, az idén még nem történt. Kovácsné Kiss Zita, a társaság kommunikációs referense közölte: jellemzően munkába menet vagy jövet történő közúti balesetekkel, illetve munka közbeni rándulásokkal, csuklótörésekkel volt dolguk. – A balesetek többsége – mintegy 30 százaléka – a feldolgozóipar területén következett be – derült ki a somogyi kormányhivatal tájékoztatójából. – A súlyos munkabalesetek többsége pedig az építőipar, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás ágazatokhoz köthető.

A munkavédelmi hatóság felé a három munkanap munkaképtelenséget meghaladó munkabaleseteket kell bejelenteni a munkáltatóknak. Somogyban 2019-ben 713 volt, 2020-ban 636, 2021-ben 655, 2022-ben 697, míg az idén március 21-ig 105 volt. A kormányhivatal azt is közölte: a munkavédelemről szóló törvény alapján súlyosnak minősülő balesetek száma 2019-ben nyolc, 2020-ban hat, tavalyelőtt nyolc, tavaly öt, az idén kettő volt. Somogyban 2022-ben 40 esetben, összesen 14,1 millió forint munkavédelmi bírságot szabtak ki, 2023 március 21-ig nyolc alkalommal 1,9 millió forintot.

Mentőt hívtak a villamossági gyárba – Csütörtökön az egyik kolléganőnk rosszul lett, beütötte a fejét, s elkezdett vérezni – mondta Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár igazgatója. – Az egyik munkatársunk mentőt hívott, s a dolgozónkat kórházba szállították. 2021-ben 10 balesetünk volt, melyből két esetben táppénzre mentek az alkalmazottaink, s 2022-ben 18 ilyen ügy volt, ebből négy alkalommal mentek táppénzre. Az idén hat munkabaleset történt. Az igazgató szerint jellemzően a dolgozók figyelmetlenségre vezethető vissza a baj. Előfordult, hogy egy munkásnak a hulladék lemez felsértette a sípcsontját, akadt, aki megvágta a kezét vagy az ujját törte el, s az is sérülést okozott, amikor valaki lábára ejtette az alkatrésztároló rekeszt. A munkavédelmi hatóság kiemelt figyelmet fordít a magas kockázatú ágazatokra. Az idén a faipari és az építőipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatai várhatóak, valamint a nyári időszakban a hatóság fokozott figyelmet fordít a munkafeltételek és a szükséges megelőző intézkedések megtartására.



