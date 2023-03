Néhány vajfajta árát egy hónappal ezelőtt már mérsékelte az egyik népszerű üzletlánc, s most bizonyos sajtokért kell kevesebbet fizetni. Az egyik laktózmentes trappista sajt árát például 21 százalékkal mérsékelték. Egyes termékek ára 23–25 százalékkal csökkent hétfőn, több száraztésztáért, valamint higiéniás termékért és tisztítószerért is kevesebbet kell fizetni.

A sajtok ára is mérséklődik.

Fotós: Lang R.

A hazai üzletláncokban is változtak az árak. Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta, több mint 20 százalékkal csökkentették a trappista sajtok és a vajak árát. Erre azért volt lehetőségük, mert a beszállítók is mérsékelték az árakat. Hozzátette, néhány napon belül a száraztészta árát 5 százalékkal csökkentik.

Hatta József, a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója megkeresésünkre elmondta, az üzletlánc országos akciója keretében tudták mérsékelni több tejtermék árát márciustól. – Az élelmiszerekért legalább tizenöt, de vannak olyan portékáink is, amelyekért már negyven százalékkal kell kevesebbet fizetni – hangsúlyozta Hatta József, majd hozzátette, ennek hatására már érezhetően nőtt a forgalom üzleteikben.

A tejtermékek árának minden vásárló örül.

Fotós: Lang R.

– A kedvezményekre és az akciós árakra építenek az üzletek, hogy minél több vásárlót megpróbáljanak becsalogatni a boltokba – indokolta a mostani árcsökkenést Pintér Attila, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Agrárlogisztika, Kereskedelem és Marketing Tanszékének oktatója. Érdeklődésünkre elmondta, ezek a „trükkök” kiválóan működnek, hiszen ha már valaki bemegy vásárolni egy-egy üzletbe, akkor többnyire olyan terméket is betesz a kosárba, ami nem akciós.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara egyik alelnöke lapunknak elmondta, több termék ára is annyit drágult tavaly év végére, hogy mára már szinte eladhatatlan lett. – Ezért döntöttek úgy a gyártók és a kereskedők, hogy tartós ármérséklésbe kezdenek – mondta Gulyás Árpád, aki hozzátette azt is, úgy tűnik, hogy hosszabb ideig is maradhatnak az alacsonyabb árak.



A kaposvári Rajz László egyelőre nem tapasztalt nagyobb árcsökkenést. – Hetente kétszer, háromszor járok vásárolni, s azt látom, hogy még mindig sokba kerülnek a termékek. Havonta körülbelül negyven–hatvanezer forintot költök el az üzletekben. Több hónappal ezelőtt ez 15 ezerrel is kevesebb volt.

Fotós: Lang R.





Béresné Kovács Andrea szerint nagyítóval kell keresni az olcsó árut. – Ha nagyon kinyitom a szemem, akkor talán látszik a csökkenés. Bizonyos sajt és vaj ára valóban elkezdett mérséklődni, de ez még nem elég ahhoz, hogy egy nagyobb vásárlásnál sok ezer forintot lehessen megtakarítani. Remélem, hogy az alacsony árak nemcsak ideig-óráig tartanak majd, vélekedett a mesztegnyői asszony.

Fotós: Lang R.