Egyelőre nem nyúlnak az áraikhoz, inkább kivárnak a pékségek

Folyamatosan csökkentik a termékek árát a hazai nagy­áruházak. Most a CBA jelentette be, hogy a háztartási papírárut 5–15 százalékkal olcsóbban kínálja, s hamarosan a kenyér árát is mérséklik. Néhány somogyi pékségnél is érdeklődtünk az árcsökkenés miatt. A legtöbben azt mondták, egyelőre nem módosítanak.

Marosi Gábor Marosi Gábor

Fotós: Lang Róbert

Utoljára januárban emeltek árat a kaposvári Slendy Pékségben. Az év elején átlagosan 10 százalékkal drágítottak. Jelenleg egy kilogramm fehér kenyeret 720, egy zsemlét 71, egy kiflit 78 forintért kínálnak. Ojtó Lajos, a pékség tulajdonosa elmondta, egy jó darabig biztosan nem változtatnak az árakon, mert a liszt és az energia ára sem mérséklődött, ráadásul a korábbi energiadrágulást sem építették be teljesen az áraikba. – Mi nem tudjuk azt megcsinálni, amit a multik – mondta Ojtó Lajos. – A nagyáruházakban több ezer terméket forgalmaznak, ezért könnyebben tudják csökkenteni a kenyér árát. Nálunk ez nem megy. Egy év alatt 95-ről 215 forintra emelkedett a liszt ára. Többet kell fizetnünk a margarinért, az élesztőért, a sóért, a kakaóért és még lehetne sorolni. A gáz világpiaci ára hiába mérséklődik, nekünk lekötött szerződésünk van jövő októberig. Ráadásul most kaptunk egy értesítést, hogy április elsejétől drágul a rendszerhasználati díj, mert a gáz be- és kitárolási díja emelkedik – tette hozzá a pékség tulajdonosa. Ojtó Lajos arról is beszélt lapunknak, a folyamatos drágulás miatt a pékszakma évek óta nehéz helyzetben van. Munkaerőhiánnyal küzdenek, egy-két péknek szinte mindig tudnának munkát adni.

Tóth Tamás, a Deseda Pékség tulajdonosa sem lát esélyt arra, hogy mostanában csökkenjen a sütőipari termékek ára. A kiadásaik nőttek, és több más költségük is jelentősen emelkedett. Kiemelte, a nagyáruházakhoz képest olcsóbban kínálják portékáikat. Az egy kilogrammos szeletelt kenyeret 730 forintért adják, ez némelyik boltéhoz képest pár száz forinttal olcsóbb.

– Ha a multik csökkentenek az árakon, még akkor is drágábban adják majd a kenyeret, mint mi – hangsúlyozta Tóth Tamás. – Több multicég is emelt az árakon még az év elején, ezért tudnak miből csökkenteni. A trappista sajt is olcsóbb lett Bizonyos tejtermékekért is kevesebbet kell majd fizetni a boltokban. A kaposvári Fino-Food Kft. 5–8 százalékkal mérsékelte az átadási áraikat. Szommer Gábor, a cég kereskedelmi vezetője elmondta, a legnagyobb mértékben a trappista sajt ára csökkent március elsejétől. Azért volt lehetőségük változtatni a díjakon, mert a költségeik csökkentek. Szommer Gábor hozzátette, folytatódik a tendencia, június elsejétől tovább mérséklődik a tejtermékek ára. Húsvét után jöhet a csökkenés Kelemen Csaba, a mezőcsokonyai Csányi Pékség kereskedelmi vezetője érdeklődésünkre elmondta, azt látja, hogy az alapvető pékáruk, mint a kenyér, a zsemle, a kifli és a kalács ára húsvét után elkezdhet majd csökkenni. A mérséklés mértéke várhatóan 5–7 százalékos lesz.



