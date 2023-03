Az építőipari társaság sikerrel pályázott a Gazdasági Infrastruktúra Operatív Programba (GINOP), s nyert 112,13 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatást fejlesztési tervei megvalósítására.

Fotós: Kovács Tibor

– Ebből a forrásból felépítünk egy teljesen új irodaépületet a siófoki telephelyünkön, mondta lapunknak Radák András, cégvezető. Hozzátette Siófokon, a Beton utcában egy 123 négyzetméteres irodaépület alakítanak ki, ahova beköltözhetnek a munkatársaik az eddig használt konténer irodákból. Emellett a második ütemben egy 331 négyzetméter alapterületű raktárcsarnokot is kialakítanak. Az új irodaépület jó hatással lesz a Radák Kft. arculatára, hiszen modern és kulturált helyen fogadhatják majd a jövőbeni ügyfeleiket.

Belőlük pedig akad bőven, hiszen a társaság elsősorban közmű mélyépítéssel foglalkozik, így sok önkormányzat ügyfelük, de cégek alvállalkozóiként is gyakran dolgoznak. Jelenleg 15-en dolgoznak a családi cégnél, amely egész Somogy megyében vállal munkákat.

– Eddig mindig úgy csoportosítottuk a gépeinket, ahogyan munkánk volt. Ha éppen Kadarkúton volt szükség rájuk, akkor oda vittük őket. De be lehet látni, hogy ez nem hatékony megoldás, ezért a most elnyert pályázatból új gépeket is vásárolunk, tette hozzá Radák András.

Így gyakorlatilag terjeszkedik a cég, hiszen vásárolnak a székhelyükre két kotrógépet, két targoncát, 4 döngölőt, 1-1 vibrohengert és lapvibrátort.