A csurgói Topesa Kft. januárban csaknem 15 százalékos béremeléssel indította az évet. Somogyi László ügyvezető azt mondta: 70 dolgozót foglalkoztatnak. Nagyjából 80 százalékuk fizikai állományban van, s a henteseken kívül sofőröket és raktári dolgozókat is alkalmaznak. A béremelést várhatóan júniusban folytatják: akkor ismét 15 százalék körüli növelést terveznek.

Somogyi László szerint a térségben kevés a hentes, különösen a fiatal. – Szeretnénk egyben tartani a közösséget, ehhez viszont béremelésre is szükség van – mondta.

Tizenkét embernek ad megélhetést a kaposvári Borda Kft. Borda György ügyvezető kiemelte: náluk 15 százalékkal emelkedtek a bérek, s a teljesítménytől függ, de a második félévben szeretnének pluszjuttatást biztosítani.

A kaposvári Fusetech Kft.-nél januártól közel 15 százalékkal emelkedett a 300 fizikai dolgozó bére. Az operátorok, a gépbeállítók és a karbantartókon kívül a raktárosok is többet visznek haza. A szellemi állomány – 42 munkatárs – bére áprilistól átlag 10 százalékkal nő, néhány hét múlva a mérnököknek és a technikusoknak is többet utalnak majd. Gazdag Viktória HR-vezető azt mondta: cégüknél is régi bevált gyakorlat, hogy a gyakorlati és a szellemi alkalmazottak bére eltérő időpontban emelkedik.

– Az elmúlt időszakban két alkalommal – 2021-ben és 2022-ben – fordult elő, hogy egy éven belül kétszer emeltük a dolgozók bérét – mondta Gazdag Viktória. – Erre legutóbb tavaly szeptemberben volt példa, az infláció miatt, akkor 12 százalékkal rendkívüli béremelést adtunk a kollégáknak. 2023-ban közel tíz százalékkal növeltük a cafeteriakeretet. Van, aki SZÉP-kártyát igényelt, s a tavalyi 15 forint helyett februártól 30 forintot fizetünk kilométerenként az autóval ingázóknak. Kadarkúti, taszári, kaposfői és kaposmérői kollégák is igénybe veszik a lehetőséget.

Mihalicsné Kemény Mária, a marcali Marylla Kft. ügyvezetője közölte: az év elején 16 százalékkal emelték a béreket. A fizetésen felül más juttatást is adnak, húsvét előtt sonkapénzt fizetnek. Ez tavaly fejenként 15 ezer forint volt, s idén is legalább annyi lesz. S ha a 2023-as eredmények engedik, akkor 13. havi fizetést vagy annak egy részét szeretnék majd kifizetni.

Vas Zoltán, a 16 munkatársat alkalmazó bárdudvarnoki Mezővas Kft. ügyvezetője közölte: náluk tavaly 12, 2023-ban viszont átlag 20 százalékkal nőttek a bérek.

Borítóképünk illusztráció!