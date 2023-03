Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a csemegekukorica és a zöldborsó termékpálya versenyképességének lehetőségeiről és az ágazat szabályozásáról tartott előadásában hangsúlyozta, hogy az ipari zöldségkultúrák 2023-tól magasabb támogatási összeget kapnak a termeléshez kötött támogatási jogcím keretében, ezzel is jelezni szeretnék a komoly szaktudást, technológiai fegyelmet és odafigyelést igénylő növények termesztésének fontosságát. Feldman Zsolt kifejtette, a csemegekukorica és a zöldborsó termékpálya az a termelői és feldolgozói közösség, ahol leginkább egymásra utaltak a gazdaság szereplői, miután ezen termékek 90-95 százalékát a termelők szinte kizárólag a hűtő és konzervipar számára tudják értékesíteni. A kormány az elmúlt években komoly hangsúlyt fektetett a feldolgozóipar korszerűsítésére, kapacitásbővítésére, és ez az irány a következőkben is megmarad – ígérte az államtitkár. Meggyőződése szerint a termelők számára a feldolgozóipar erősítése a biztonságos értékesítés lehetőségét jelenti. Éppen ezért jelentős, és a gazdálkodók számára kulcskérdés, hogy 2027-ig több mint 1500 milliárd forintot fordít a szaktárca a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások hatékonyságnövelést segítő támogatására – fogalmazott. Ennek révén a gazdálkodók is új precíziós eszközöket vásárolhatnak, öntözésfejlesztési beruházásokat hajthatnak végre. Feldman Zsolt arra biztatott mindenkit, hogy a meglévő nehézségek ellenére készüljenek 2027-ig tervekkel, hogy a beruházásaikat a támogatások segítségével meg tudják valósítani.

Fotós: Vermes Tibor

A kormányzati támogatások már eddig is a fejlesztési lehetőségek széles tárházát biztosították az ágazatban, a következő években ez az irány megmarad – fogalmazott az államtitkár. Még jelenleg is nyitott az öntözési közösségek számára biztosított felhívás, amelyre 2023. június 30-ig lehet pályázni. Az öntözés kapcsán Feldman Zsolt megjegyezte, hogy az új uniós ciklusban a termeléshez kötött támogatásoknak összhangban kell lenniük a víz keretirányelvvel, amit a hatóságok kötelezően ellenőriznek majd. Feldman Zsolt jelezte azt is, hogy a támogatásnak nem feltétele, hogy az adott területet öntözzék, de ezt a tényt az egységes kérelembeadáskor jelezni kell.

Az államtitkár előadásában kitért a magas hozzáadott-értékű termékpálya ígéretes jövőjére. Megfogalmazása szerint az ágazat jelentős fejlesztés előtt áll, a kormány pedig támogatja az erőforrás-optimalizásását, a hatékonyabb termelést segítő beruházások megvalósítását.

forrás: agrárminisztérium