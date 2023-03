Kiemelte, programjuk egy jó gyakorlat gyűjtemény, amelyet egy kutatás előzött meg. Dunántúli kis falvakban is vizsgálták, hogy a fiatalok miért és hogyan vándorolnak el, és terveik szerint mikor térnének haza lakhelyükre. Erdős Szabolcs hozzátette, tapasztalataik szerint kulturális-, önkormányzati-, sport- és egyházi közösségek segíthetnek a fiataloknak helyben maradni.

Fotós: Lang Róbert

Szita Károly Kaposvár polgármestere az eseményen kiemelte, az önkormányzat több ösztöndíj-programmal is támogatja a fiatalokat azért, hogy ne hagyják el a várost. Az egyetemisták mellett a középiskolásokat is segítik. Rácz Zsófia miniszteri biztos a rendezvényen elmondta, megfordul a tendencia, lassan egyre több fiatal dönt úgy, hogy hazajön külföldről és itthon telepszik le. A legnagyobb probléma most a belső elvándorlás, amire megoldást kell találni. Rácz Zsófia arról is beszélt, a Stipendium Peregrinum állami ösztöndíjprogramban több tízmillió forintos támogatást kaphat az a fiatal, aki felvételt nyer a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére. Cserében vállalnia kell, hogy ha végzett, itthon vállal munkát.