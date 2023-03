Az Erste a Babaváró hitel 2019-es indulása óta 33 ezer házaspár igényét fogadta be, az ügyfelek összesen 323 milliárd forint államilag támogatott kölcsönt igényeltek. A már folyósított Babaváró hitelek összege meghaladta a 301 milliárd forintot. A Babaváró hitelek 37 százalékát Budapesten, 63 százalékát vidéki városokban igényelték. Az átlagos hitelösszeg 9,85 millió forint, az ügyfelek 94 százaléka a maximális, 10 millió forintos hitelösszeg mellett döntött – mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Babaváró hitel indulása óta az Erste ügyfeleinél közel 17 ezer gyermek született, és további több mint 4300 magzatot bejelentettek a párok. Már nem csak a 2019-es, de a 2020-as és 2021-es babavárósok 60 százaléka is teljesítette a gyermekvállalási feltételt. Közel kétezer családnál nem csak az első, de a második gyermek is a világra jött a Babaváró igénylése óta, további 43 pár esetében pedig már három gyermeknek örülhetnek. A legtöbb gyermek azoknál a családoknál született, akik 2020-ban vették fel a Babavárót az Ersténél. Ezeknél a pároknál mostanáig 6300 gyermek jött világra, ezen belül 649 párnál a második, 8 esetben pedig már a harmadik is megszületett.

A statisztikai adatok szerint a gyermekvállalás egyre későbbre tolódik, Magyarországon jelenleg a párok átlagosan 31 éves korukban várják az első gyermeküket. Az Ersténél Babavárót felvevők megoszlása is ennek megfelelően alakul: az ügyfelek 68 százaléka elmúlt 30 éves. A bankszektor átlaga ennél valamivel magasabb, a babavárós ügyfelek 75 százaléka betöltötte a 30-at. Az Erstét tehát a piaci átlaghoz képest nagyobb arányban részesítették előnyben a fiatalabb gyermekvállalók.

Az adatokból kiderül még az is, hogy a Babavárót jellemzően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők veszik fel. Az Erste babavárós ügyfelei közül a nők esetében 56 százalék a diplomások és 37 százalék az érettségizettek aránya, míg a férfiaknál ez 45 illetve 41 százalék.

A program folytatása körüli bizonytalanság miatt tavaly év végén megugrott a kereslet a Babaváró iránt, az Erste az utolsó két hónapban az egész 2022-es, újonnan folyósított hitelállomány negyedét utalta ki. Részben az előrehozott kereslet miatt a folyósított hitelösszeg 3 százalékkal nőtt 2021-hez képest. A tavalyi hajrá a lakáspiac drasztikus visszaesésével együtt azt eredményezte, hogy idén csökkent az új igénylések száma. „A hitel feltételei azonban továbbra is rendkívül kedvezőek, ezért az Ersténél hiszünk benne, hogy a második félévtől újra nőhet, az év egészében pedig így kisimulhat a Babaváró iránti kereslet” – tette hozzá Harmati László.