A háború és az elhibázott szankciók okozta nemzetközi energiaválságban sosem tapasztalt magasságokba emelkedtek az energiaárak. Tavaly ősz óta fokozatos visszarendeződés figyelhető meg, a nyári csúcsoknál kedvezőbb szinten alakulnak az árak. A kormány elsőként a földgázszolgáltatásban nyitotta meg a változó áras szerződésekről fix árakra átállás lehetőségét. A rögzített költségek márciustól szeptember végéig könnyítik meg az érintettek gazdálkodását, garantálhatják zavartalan működésüket, kiszámíthatóbbá teszik rezsikiadásaikat. A jogosultak közé tartozók - költségvetési szervek, önkormányzatok és intézményeik, állami és önkormányzati gazdasági társaságok, egyházak, közérdekű alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények – rendeletben rögzített határidőig, elektronikus úton igényelhették a módosított elszámolást. A hazai földgázkereskedők több mint 1100 kérelmet fogadtak be. Márciustól szeptember végéig összesen így mintegy 8400 fogyasztási helyen élvezhetik a rögzített árú gázszolgáltatás előnyeit, egyebek mellett kórházakban és fürdőkben, az oktatás minden szintjén a bölcsődéktől az egyetemekig, vagy múzeumokban, könyvtárakban és művelődési házakban is. A bevált gyakorlatot az önkormányzati szövetségek felvetésére az áramellátásra is kiterjesztette a kormány. Az igénybevételről tegnapi határidővel, február végéig nyilatkozhattak az érintettek. A villamos energia esetében a gázév időtartamától függetleníthető fix áras időszak kilenc hónapon át, áprilistól 2023 végéig tart majd. A kormány a rezsivédelmet egész évben biztosítja a magyar családok számára. A háztartások ennek köszönhetően az átlagfogyasztásig Európa legalacsonyabb gáz- és áramárait fizetik. Az Energiaügyi Minisztérium megalakulása óta azon dolgozik, hogy a szankciós energiaválság hatásai minél kevésbé terheljék a magyar fogyasztókat. Az energiaárak szabadon választható rögzítése kiszámítható szinten tartja az intézményi felhasználók költségeit is.