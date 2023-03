A Mövenpick BalaLand Resort Balaton egy nemzetközi prémium mára első magyarországi ötcsillagos szállodája, amelyet Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül című regénye inspirált.

A szálloda komplexum 109 modern és kényelmes, prémium minőségű szobával, köztük 46 lakosztállyal várja vendégeit. Minden szoba a „80 nap a Föld körül Willy Fog-gal” téma jegyében létrehozott egyedi stílussal rendelkezik és vendégek a szálloda gazdag relaxációs és wellness-kínálatát is igénybe vehetik pihenésük ideje alatt.

Prémium szállodával bővült a szálláshelykínálat a déli parton.

Minden a pihenést szolgálja, hiszen öt spa kezelőhelyiség is található a prémium minőségű hotelban három szaunával, egy sókabinnal, egy gőzkabinnal és egy páros terápiás szobával. Az aktív pihenésre vágyók egy teljesen felszerelt fitnesztermet vehetnek igénybe, míg a gyerekek a BalaLand Family Park nyújtotta tökéletes szórakozási lehetőségeket élvezhetik.

Az ínyencek számára a Pirate Restaurant & Terrace kínál luxus svédasztalos reggelit és vacsorát, amit a kortárs nemzetközi konyha, a legjobb helyi specialitások, valamint a Mövenpick válogatott egyedi fogásai ihletnek. A szálloda bárja, a Reform Club inspiráló utazást kínál egy 19. században alapított híres londoni klubba, ahol Willy Fog útja kezdődött, áll a szállodakomplexum szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Dübörgő fejlesztések

A szálloda megépítését támogatta a Magyar Kormány, ugyanis a beruházó a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési programban nyert támogatást a létesítmény kialakítására. Akkor beszámoltunk róla, hogy a beruházó az MTÜ által kiírt pályázaton 2,9 milliárd forintot nyert a tervek megvalósítására. Azóta már többször elhangzott, hogy a szálláshelyfejlesztési programmal többek között az volt a cél, hogy növeljék a befogadóképességet a Balatonnál, másrészt minőségi szálláshelyekkel csábítsák a turisták a tóhoz az év mind a 365 napján. Arról évek óta beszéltek a turisztikai szakemberek, hogy mennyire nagy szükség volna újabb szállodákra a Balaton déli partján, a szántódival egy lépéssel közelebb került a szakma ehhez a célhoz.

A Balaton somogyi szakaszán több szállodaprojektet is támogatott a program, többek között Fonyódon, Balatonlellén, Balatonvilágoson, valamint Siófokon is. De ebből a forrásból újulhatott meg 2020-ra a balatonboglári gömbkilátó is és több kalandpark, valamint panziók, illetve újak jöhettek létre.