Már egy hónappal ezelőtt elkezdtek záporozni a foglalások a siófoki CE Pláza Hotelbe a húsvéti hosszú hétvégére. Tóth Gergely, ügyvezető érdeklődésünkre elmondta: a húsvéti hétvégére már egyetlen szabad szobájuk sincs, csak a tavaszi szünet első két napjára tudnak még néhány szabad helyet kínálni az érdeklődőknek. De az igazán előrelátóak nem vártak az utolsó pillanatig. - Az látszik a foglalásokból, hogy van utazókedv és a két év bezártság után szívesen fedezik fel a belföldi desztinációkat a magyar turisták, mondta Tóth Gergely. A turisztikai szakember azt is hozzátette: a tavaszi foglalások már arra engednek következtetni, hogy roppant erős lesz a nyári belföldi turizmus is, ahogyan erre már vártak a hazai szolgáltatók.

A magyar turisták többsége a Balatonra megy húsvétolni.

Fotós: Nagy Lajos /VEOL

A balatonlellei Boathouse-ban sem lehet már szobát foglalni a húsvéti hétvégére, ott is teltházzal vágnak neki a legnagyobb tavaszi ünnepnek. - Nincs szabad szobánk, a kisgyermekes magyar családok előre gondolkodva lefoglalták a nálunk található szálláshelyeket, mondta a Sonline.hu-nak Lajos Beáta, tulajdonos. Azt mondta: az érkező magyar turisták többsége már nagypénteken jön és húsvét hétfőig marad. Persze vannak olyanok is, akik a tavaszi szünetet töltik a Balatonnál és a következő hétre kértek szobát.

Vidéken húsvétol a magyar

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) adtai szerint a foglalások 38 százaléka a fővárosba, 62 százalék pedig vidékre érkezett a húsvéti időszakra. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint ugyanis a március 26-ig lefoglalt belföldi vendégéjszakák száma 2022-höz képest 7 százalékkal nőtt az első hosszú hétvégére. Az előfoglalások országos megoszlása szerint Budapesten a külföldiek (72%) lesznek többségben, míg vidéken a foglalások háromnegyede hazai vendégektől származik.

A legtöbb utazó a turisztikai térségek közül Balaton, Mátra-Bükk vagy Bük-Sárvár szálláshelyeit választotta a húsvéti pihenés helyszínéül.

- Az év eleje rendkívül kiemelkedő volt nemzetközi összevetésben is. Az Eurostat adatai alapján például januárban Magyarország az egyik legnagyobb forgalomnövekedést tudta felmutatni Európában az előző januárhoz képest. Ezt erősítik most a húsvéti adatok is. A szálláshelyeken országszerte a tavalyinál is erőteljesebb forgalom várható, és ebben idén már a külföldi vendégekre is fokozott mértékben számíthat az ágazat ‒ fogalmazott az előfoglalások kapcsán Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Programok sorával készülnek a hosszú hétvégére

Mint arról már korábban írtunk, a Balatonnál színes programok várják a gyermekes családokat a hosszú hétvégén. A siófoki nyuladalom mellett, tojáskereső programra várják a kicsiket és szüleiket Balatonbogláron.

Forrás: fb

De a napokban nyílik meg a húsvéti park is Balatonlellén, amelynek utolsó simításait most végzik a városszépítők.