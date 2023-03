Hatékony támogatási rendszer működik hazánkban a mozgásukban korlátozott személyek széleskörű megsegítése érdekében. Ennek keretében ebben az évben is két alkalommal pályázhattak a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékkal élő személyek gépjárműszerzési és átalakítási támogatásra Somogyban. Tavaly negyvenen pályáztak sikeresen.

A személyenként akár egymillió forint összegű támogatási összeg nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy közlekedésük megkönnyítésével a mozgáskorlátozottaknak könnyebb legyen a mindennapi életük. A pályázaton 5 évnél nem régebbi használt autó, három-, vagy négykerekű moped, vagy elektromos kerekesszék vásárlásához, gépjármű átalakításához lehet támogatást elnyerni.

A kérelmeket ebben az évben két alkalommal március 31-ig, valamint április 1-től szeptember 30-áig lehet benyújtani. A március 31-ig benyújtott kérelmeknél június 15-ig születik döntés, míg a szeptemberig benyújtottaknál december 15-ig.

A kérelmet be lehet nyújtani a járási hivatalok kormányablakaiban vagy postára is feladható a Somogy Vármegyei Kormányhivatalnak címezve (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. ).A nyomtatvány elérhető a kormányablakokban és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal honlapján is.