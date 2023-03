Pusztakovácsiban Keleti Ágnes és a Ferencváros mellett a somogyi Berend Ferenc is felkerült arra a listára, amely a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket díjazza. A Highlights of Hungary kezdeményezésének célja, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén évente elismerjék és megismertessék a leginspirálóbb történeteket.

A március 11-i porvihar okozta tömegbaleset óta gyakrabban csörög Berend Ferenc telefonja.

– Sokan kerestek meg, úgy érzem, még inkább felértékelődött az úgynevezett „notill”, vagyis a talajforgatás nélküli mezőgazdaság technikája. Amíg hóbortnak tűnt, addig senkit nem érdekelt. Most rájöttek az emberek, hogy akár bele is halhatnak, pedig a talajbolygatás nélküli műveléssel elkerülhető lenne, hogy a szél elhordja a földről a talajt és nem jár termésveszteséggel – mondta Berend Ferenc, aki a „notill” módszerrel termeszt Pusztakovácsi, Öreglak és Vityapuszta környékén kalászosokat, kukoricát, napraforgót, olajretket, homoki babot és lóbabot 700 hektáron.

Egy éve figyelte ezt a tevékenységet Borbás Marcsi. A népszerű televíziós műsorvezető, aki a Highlights of Hungary egyik nagyköveteként maga is jelölhetett öt kimagasló magyar teljesítményt, közöttük Berend Ferencet.

– Sokat foglalkozom a fenntarthatósággal és a természethez kíméletes gazdálkodást népszerűsítem. Az idén az első jelöltem Berend Ferenc volt, mert amit képvisel, azt másoknak is látniuk kell – mondta a műsorvezető, aki személyesen nem találkozott még a somogyi férfivel.

Berend Ferenc 2017-ben kezdett kísérletezni úttörőként a talajbolygatás nélküli gazdálkodással. 2019-ben már teljesen átállt a talaj pusztulását megállító, és regenerálódását segítő művelésre, amely a talaj vízmegtartását is elősegíti. Sok gépi órát és energiát spórol meg azzal, hogy csupán vetőgépet használnak.

– Nagyon megtisztelő, hogy Borbás Marcsi jelöltje lehetek. Bár a szavazás menetét nem kísérem figyelemmel, örülök, hogy a művelés technológiájára figyelem irányul. Mindenkinek ezt kellene csinálnia, aki mezőgazdasággal foglalkozik – mondta Berend Ferenc, akire március 22-ig lehet szavazni.

Tíz nagykövet fejenként öt kiválóságot nevezhetett be kategóriák nélkül a versenybe. A március 29-ei díjkiosztó gálán a nagyköveti díjas és a közösségi díjas első helyezettek két-két millió forintot kapnak fődíjként. Turbéki Bernadett



Március 22-éig lehet szavazni Berend Ferencre

Fotó: M. P.

Borbás Marcsi jelölte Berend Ferencet a talajművelési módszere miatt