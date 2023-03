Hálásak a somogysárdi földek a hétvégén lehullott csapadékért. A település környékét néhány centiméternyi friss hó lepte be vasárnap. Göndöcz József családi gazdálkodó őszi búzával bevetett, 24 hektáros területe is fehérbe borult. A hóra nagy szükség volt, mert a somogysárdi gazda több nappal ezelőtt szórta ki a műtrágyát, ami a csapadékkal sokkal hatékonyabban be tud szivárogni a talajba.

Lackovics Sándor, a magyar­atádi Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke is örült a csapadéknak. Lapunknak elmondta, méréseik szerint 18 és fél milliméternyi eső és hó esett februárban. Ez a mennyiség azonban töredéke az ilyenkor szükségnek. Az ideális 80–100 milliméter lenne. Lackovics Sándor kiemelte, ősszel 40 hektáron repcét, 45-ön árpát, 300-on pedig búzát vetett. A növények egyelőre megfelelő fejlettségűek.

Udvaros Zoltán látrányi gazdálkodó területeit elkerülte a hétvégi hó, kisebb eső azonban áztatta a földeket. – Nagyon kellett a csapadék, mert a mű­trágyát már kiszórtuk – mondta Udvaros Zoltán. – Az őszi vetéseknek használ a mostani időjárás. Szépen fejlődnek a kalászosok. Nem akarok elkiabálni semmit, de eddig úgy néz ki, hogy az idei betakarítás eredményes lesz majd – fogalmazott a látrányi gazdálkodó. Udvaros Zoltán hozzátette, tavalyhoz képest majdnem 50 hektárral több őszi búzát termelnek. Idén csaknem 300 hektáron fejlődnek a növények. A Látrány környéki földekbe őszi árpa is került. A gazdálkodó 20 hektáron ter­meszti a kalászost.

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy Vármegyei elnöke elmondta, a februári meleg és a szeles időjárás sok helyen kiszárította a talaj felső rétegét, ezért minden milliméternyi csapadékra szüksége van a földeknek. Kiemelte, a szántóföldi növényeknek jót tett a lehűlés, mert valamelyest visszafogta a növények fejlődését, és a kártevők, kórokozók szaporodása is megállt. Madarász Zoltán hozzátette, a gyümölcsösöknek veszélyes lehet az éjszakai mínusz, de még nem volt annyira hideg, hogy kár keletkezett volna az ültetvényekben. A NAK somogyi elnöke arról is beszélt, a gazdák körülbelül 20 százalékkal több területet vetettek be őszi kalászosokkal. Azért is döntöttek így sokan, mert a nyári kánikuláig biztosan learatják a növényeket, és vélhetően többet tudnak betakarítani, mint kukoricából és napraforgóból.

Fotó: Lang R.