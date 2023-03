Majdnem minden válaszadó hallott már valamilyen banki visszaélési formáról és 81 százalék tart is attól, hogy kiberbűnözés áldozatává válik – derült ki az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív kutatásból. Bár a megkérdezettek több, mint 80 százaléka gondolja, hogy ki tudja szűrni a gyanús tartalmakat, a Magyar Nemzeti Bank adatai erre rácáfolnak.

2022-ben közel 6000 sikeres visszaélés történt az elektronikus pénzforgalomban, több, mint 9 milliárd forint értékben. Ez 238 százalékkal magasabb, mint 2021-ben volt. A sikeres visszaélések csatornáit tekintve a legtöbb interneten keresztül történt (3400 darab), második helyen a mobiltelefonos csalások állnak (2318 darab), harmadik helyen pedig a papíralapú visszaélések végeztek 207 darabszámmal. A visszaélések számának drasztikus növekedését nemcsak a bűnözők egyre fejlettebb módszerei magyarázzák: az OTP Bank reprezentatív kutatása rámutat, hogy bár a megkérdezettek túlnyomó többsége (92%) tisztában van azzal, hogy még az óvatosabb emberek is lehetnek csalás áldozatai, valamint túlnyomó többségük (85 %) nyilatkozott úgy, hogy pár alapszabály betartásával viszonylagos biztonságban lehet az ember, mégis a válaszadók majdnem fele úgy áll a kérdéshez, hogy nem érdemes annyit foglalkozni a biztonsággal, mert ha egy csaló bárkitől is próbál adatokat vagy pénz szerezni, úgyis sikerrel fog járni. A helyzetet rontja, hogy az emberek nem szeretnének a kényelmükből alább adni, a kutatásban résztvevők harmada még az alapvető biztonsági előírásokat sem tartja be, ha ez a kényelme rovására megy. „Az OTP Banknak a visszaélések elleni küzdelemben két fontos feladata van, mindkettőt kiemelt fontossággal kezeljük. Egyrészről, naprakészen alkalmazzuk azokat a legkorszerűbb biztonsági funkciókat és megoldásokat, amelyekkel a visszaélések megelőzhetőek, másrészt pedig, folyamatosan tájékoztatjuk az ügyfeleinket azokról a tudnivalókról, esetekről, amelyek segítségükre lehetnek abban, hogy felismerve a probléma súlyát, ki tudják védeni az adathalászok próbálkozásait, elkerülhessék az áldozattá válást.” – mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.