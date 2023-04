A pénzintézeteknek jelentős szerepe van a fenntarthatóságra való átállásban, hiszen saját működésükön kívül a lakosság és a vállalatok számára nyújtott hitelekkel és befektetési lehetőségekkel is előre mozdíthatják az alacsony karbonkibocsátású gazdaságot. A K&H a hazai bankszektorban az elsők között érte el a karbonsemlegességet 2021 végére, ami azt jelenti, hogy a működéséből eredő károsanyag-kibocsátást teljes mértékben semlegesíti. A K&H a károsanyag-kibocsátás tényleges csökkentése érdekében 2030-ra 80 százalékkal fogja vissza széndioxid-kibocsátását a 2015-ös szinthez képest. Ebből a célból a K&H felülvizsgálta és átalakította hitelezési és befektetési stratégiáját, hogy a leginkább érintett szektorokban a fenntarthatóságra összpontosíthasson, valamint segítse üzleti banki ügyfelei felkészülését is a klímaváltozásra.

“Stratégiának szerves részét képezik a fenntarthatósági és különösen az éghajlati célkitűzések. Ehhez szeretnénk kommunikációs tevékenységünk fenntarthatósági szempontú átgondolásával is hozzájárulni.” – jelentette be Horváth Magyary Voljč Nóra, a pénzügyi csoport kommunikációs igazgatója. „Szeretnénk felmérni, hogy az általunk használt médiaeszközöknek és médiamegjelenéseknek közvetve vagy közvetlenül mekkora a karbonlábnyoma van, annak érdekében, hogy a jövőben ezt is figyelembe tudjuk venni az egyes kommunikációs eszközök értékelése és kiválasztása során.”

A mérésekhez használt elemző szoftvert a WPP nemzetközi kommunikációs holding fejlesztette ki, hazai adaptálását a Mindshare segíti. A médiavásárlás eredményességét eddig az elérés–affinitás–költséghatékonyság „szentháromságával” mérte a szakma, mint legfőbb, de nem kizárólagos szempontok. Horváth Magyary Voljč Nóra szerint ez egészül ki most egy negyedik pillérrel, ezért innentől szerencsésebb inkább „szentnégyesről” beszélni, mivel a korábbi fő teljesítménymutatók (KPI-ok) hármasához felzárkózik a karbonlábnyom indikátora is.

„A Mindshare (és a WPP) elindult egy úton, ahol a progresszív, innovatív partnereivel együtt próbál ki különböző megoldásokat, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el. A legjobb eredmény nem csak a növekedés jeleneti, akár üzleti, akár média szempontból. A lehető legjobb eredmény elérése közben kiemelten fontos, hogy úgy növekedjünk, hogy közben teszünk a jövőnkért is. Ezek közé tartozik a globális felmelegedés elleni harc is.” – jelentette ki Somlói Zsolt, a Mindshare Hungary médiaügynökség ügyvezető igazgatója, amely az eszközt kifejlesztő hálózat tagja. Majd hozzátette: „A médiaipar karbonlábnyomát akkor tudjuk csökkenteni, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az egész értékláncon belül pontosan hol, mennyi üvegházhatású gáz keletkezik. Célul tűztük ki, hogy saját karbonlábnyomunkat 2025-re nullára csökkentsük. Ez azt jelenti, hogy az egyes és kettes típusú karbon emisszió nettó nulla legyen addigra. A 2030-as, távlati céljaink között szerepel, hogy karbon semlegesek legyünk a harmadik típusú emissziót tekintve is.”

A K&H annak a lehetőségét is megvizsgálja, hogy saját, intézményi weboldalainak miként tudja csökkenteni a karbonlábnyomát, miközben fenntartja a jelenlegi ügyfélélményt és a tartalom színvonalát. Ezenkívül a Bank tavaly csatlakozott a Green Pledge kezdeményezéshez, aminek célja, hogy a hazai marketing- és reklámipar még nagyobb figyelmet fordítson a környezetvédelemre, a környezet megfelelő ábrázolására, illetve az ilyen szempontú etikus reklámozásra is.

A K&H, a KBC Csoport tagjaként komoly vállalást tett a klímavédelem terén, hiszen az elsők között csatlakozott az ENSZ pénzügyi szervezeteket tömörítő CCCA (Collective Commitment To Climate Action) egyezményéhez. Ebben azt vállalta, hogy hitelezési portfólióját a Párizsi Egyezménnyel összhangban úgy alakítja át, hogy az tükrözze és finanszírozza az alacsony széndioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozással szemben ellenálló gazdaságot. A K&H az ehhez kapcsolódó üzleti célokat 2022 őszén publikálta, és meghatározta azokat a konkrét ágazatokat, amelyekben támogatja és a fenntarthatóbb működésre és termékkínálatra való átállásra ösztönözi a vállalkozásokat. Mindemelett a K&H több más társadalmi célú projekttel is hozzájárul céljai eléréséhez, így például mintegy 100 iskola udvarán K&H hűsítő ligeteket hozott létre, hogy minél több gyermekkel megismertesse a fák jótékony hatásait, valamint a klímaváltozás elleni harcot összekapcsolja a fenntarthatóságra való neveléssel.