Csak bizonyos termékek esetében érezhető ez, ahol vagy korábban volt jelentős a drágulás (ilyenek a tejtermékek), vagy amelyeknél megváltoztak a fogyási tendenciák (aszkorbinsav ára sokat esett). „Ennek az egyik oka, hogy a kereskedők közül sokan nagyon nagy árukészletet halmoztak fel attól tartva, hogy csak egyre drágább és drágább árakkal kell majd nekik is számolniuk. Ezeket a termékeket pedig nem tudják egy bizonyos árnál olcsóbban adni annak érdekében, hogy ne jelentsen számukra veszteséget. Így a vásárlók sem tudnak annyival olcsóbban vásárolni, mint amire számítottak” – mondta el a szakértő.

Visszaesés a kiskereskedelemben

A KSH adatai szerint 2023. februárjában a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 10,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest (ettől még a boltokban hagyott összeg nőhetett, hiszen átlagosan 25%-kal nőttek az árak, és csak 10%-kal esett a darabszám, de a fizetések, rezsi és más költségek is nagyot drágultak). „Ez azt jelenti, hogy az infláció továbbra is érezteti hatását, és a vásárlók kétszer is meggondolják, hogy mire költsenek. Ez hatással van azokra a szektorokra is, amelyek eddig szárnyaltak, most azonban nekik is szembe kell nézniük a visszaeséssel” – mutatott rá Jánvári András.

Új módszerekhez kell folyamodni

A visszaesés ellen a legtöbb cég reklámokkal próbál tenni, hiszen valamivel pótolniuk kell a korábbi forgalmat, azonban ehhez meg kell szerezniük a vásárlókat. „Sajnos a konverziós költségek (hirdetéssel vásárlók becsábítása) is drágultak, azaz egyre többet kell költeni reklámra is, mert többen próbálják pótolni a korábbi forgalmat. Emellett olyan piaci szereplők is hirdetni kezdtek, akiknek korábban erre nem volt szükségük, elég, ha megnézzük az építőipari cégeket” – hívta fel a figyelmet a szakértő. „A másik érdekesség, hogy a

csomagküldő szolgáltatók is sokkal kisebb volumennel számolhatnak, mint korábban, ugyanis a szállítási költségek drágulása az üzemanyagárak és csomagolóanyagok drágulása miatt is nőtt a vásárlók felé is, emellett egyre több webes konkurencia is megjelent a piacon a környező országokból, újabb nehezítést adva a hazai szereplőknek ” – tette hozzá Jánvári András.

Ha nem is látványosan, de elindult a mérséklődés

Szerencsére elindultak olyan folyamatok, amelyek csökkenteni fogják az árakat. Az üzemanyag felár, amit a fuvarozók beleépítettek az áraikba, mérséklődött az elmúlt fél évben. „A papírfelhasználás csökkent, így elindult egy árkorrekció. Mi is kicsi mértékben, olcsóbban vásároltunk már a legutóbbi két alkalommal kartondobozokat, mint korábban. Ezzel is csökkenek a cégek kiadásai, amit egy idő után a vásárlóknak is tapasztalniuk kell.”

Az egészségen továbbra is spórol a lakosság

Érdemes kiemelni, hogy szinte minden beszállítótól azt hallani, hogy csökkennek az eladott darabszámok, amelyek között van a C-vitamin, illetve a D-vitamin, amit korábban nagyon felkaptak. „Ezek eladott mennyisége közel a felére csökkent, de a cink, szelén, immunerősítők és multivitaminok eladásai is visszaestek” – tette hozzá Jánvári András e-kereskedelmi szakértő, a multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.