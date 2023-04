A húsfeldolgozással foglalkozó kaposvári Privát-Hús Kft. 250 dolgozót alkalmaz, 90 százalékuk fizikai dolgozó, ezért ha az ő bérüket emelik, akkor a szellemi dolgozóké sem maradhat ki. Folyamatosan emelni kell a fizetéseket, hogy versenyképesek maradjanak, mondta lapunknak Ponekker László tulajdonos-ügyvezető. Azt gondolja, hogy elkerülhetetlenül közelíteni kell a nyugati bérekhez, de személy szerint nem híve a teljesítménynövekedés nélküli béremelésnek. A bérpolitikájuknak köszönhetően jelenleg nem küzdenek munkaerőhiánnyal.

Januárban emelték a kaposvári Markunion Kft. alkalmazottainak fizetését, nagyságrendileg egyforma mértékben a fizikai és szellemi dolgozók között, de néhány százalék eltérés előfordulhatott. A foglalkoztatottjaik közül 11-en fizikai, és négyen szellemi dolgozók. Mindkét területen meg kell fizetni a dolgozókat, nehogy bérfeszültség keletkezzen, tartja erről Tárkányiné Máli Orsolya ügyvezető. Náluk a fizikai dolgozók között a munkaerőhiány nem ritka, ezért két új kiszállító kollégát vesznek fel. Ezer céghez és munkahelyre szállítják a ballonos ásványvizet.

Az idén az első negyedévben 1779 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére. Ez 18,7 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 1499 forintos értéket, állapította meg egy munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó cég friss felmérése. A régiók szerinti statisztikák azonban eltérő képet festenek. Az átlagos fizikai órabér 1600 forint alatt csupán Észak-Magyarországon volt jellemző, a többi régióban az 1600 és 1800 forint közötti sávban mozgott ez a szám. Közép-Magyarországon és Budapesten kiemelkedő volt az emelkedés, ott az órabérek átlagos nagysága elérte a 2350 forintot, és ez mintegy 30 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.



Országos havi bruttó átlagkereset (2022. december)



Az év közepén sok munkahelyen újabb béremelés várható

Az utóbbi időszakban már a szellemi munkát végző középvezetők körében is érzékelhető az átlagbérek növekedése. A hazai munkáltatók többsége azonban hiába hajtott végre béremelést. Ez összességében még így is 5–6 százalékos reálbércsökkenést jelent az infláció miatt. A reálbércsökkenés különösen a fizikai dolgozók körében szembetűnő. A szakértők szerint attól függően jöhet újabb béremelkedés, hogy miként alakul az év hátralévő részében az infláció. Ha a következő hónapokban nem sikerül majd a remélt mértékben leszorítani a pénzromlás ütemét, akkor könnyen elképzelhető, hogy az év közepén a cégek újabb béremelésekre kényszerülnek a dolgozóik megtartása érdekében. Különösen azokon a területeken lehet erre számítani, ahol már most is nehezen lehet találni munkásokat – állapította meg a munkaerő-közvetítő és kölcsönző cég legfrissebb felmérése.