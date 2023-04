Pongrácz István fiával Somodorban gazdálkodik. Minden évben családjuk ezer hektárnyi területre adja be támogatási kérelmeiket. – Mi töltjük ki az egységes kérelmeket, idén sokkal nehezebb a dolgunk és kicsit később indult a beadási időszak – mondta el Pongrácz Máté gazdálkodó. Hozzátette: sok jogszabályi változás lépett életbe, amely nehezíti, de tisztítja is a gazdálkodást. Megjegyezte: a magyar kormányzat három millió hektárra számolt uniós forrást a programban, amennyiben ez a terület növekszik, akkor kisebb arányú agrár-ökológiai támogatásra lehet számítani. – Az uniós agrárvezetés nem veszi figyelembe az ország speciális lehetőségeit, a talajkímélő technológiákat helyezik előtérbe, de vannak plusz felesleges feladatok is – mondta el Pongrácz István. Hozzátette: a gazdáknak az alacsony értékesítési árak mellett az imput anyagok drágulásával is meg kell küzdeniük.

Az idén januárban indult új Közös Agrárpolitika korábbiakhoz képest jelentősen megváltozott szabályrendszere komoly feladat elé állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, amelynek falugazdászai minden évben mintegy 110 ezer egységes kérelmet nyújtanak be. Az új előírásokra tekintettel idén nem lesz szankciós időszak, június 9-ig adhatok be a kérelmek. Minden évben a támogatási kérelmek közel 70 százalékát a kamara falugazdászai adják be Magyarországon. Tavaly május 31-ig a 160 ezer kérelemből 108 ezret kamarai közreműködéssel nyújtottak be a gazdálkodók. A kérelmek tekintetében újdonság például az agro-ökológiai program, amelynek keretében az önkéntesen választhat egy éves zöld vállalások teljesítése fejében többlettámogatást kapnak a gazdák. Az egységes kérelem kitöltésekor már jelölni szükséges, hogy gazdaságukban mely vállalásokat teszik. Egyes támogatások igénylésénél csatolni kell az egységes kérelemhez a szükséges iratokat, nyilatkozatokat, például a fiatal gazda támogatásnál a mezőgazdasági végzettséget igazoló dokumentumot vagy a legalább kétéves szakmai gyakorlatról szóló igazolást.