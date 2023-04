A megtakarítással rendelkező fiatalok közül tízből négy mindössze egy hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. A K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedője ahhoz nyújt segítséget, hogy a felnőttkor felé haladó diákok is tisztában legyenek a megtakarítások fontosságával.

A kutatás egyik tanulsága, hogy a már iskolába járó diákoknak idejekorán meg kell tanulniuk milyen fontos a megtakarítás. Bármikor adódhat ugyanis olyan helyzet, amikor hirtelen nagyobb kiadással szembesülnek. A takarékoskodáshoz a közeledő húsvéti ünnep jó apropót nyújt, hiszen sok családban ilyenkor a fiatalok a családtagoktól pénzt kaphatnak. Emellett a tanév vége is közeledik, már érdemes tervezni a diákmunkát és az abból származó bevétel sorsát. Az összespórolt pénzből okostelefont, notebookot, vagy esetleg nyaralást, fesztiváljegyet is lehet finanszírozni. A K&H Vigyázz, kész, pénz! diákoknak megrendezett pénzügyi vetélkedőhöz készült tananyag, valamint a verseny feladatai kiemelt szerepet szánnak a megtakarítások témakörének. A résztvevő diákok ennek köszönhetően felkészülten kezelhetik a mindennapos pénzügyeiket, megtakarításaikat.



Rosszabb lett az összkép



A K&H ifjúsági indexéhez készült első negyedéves reprezentatív felmérése szerint a 19-29 éves fiatalok mindössze 49 százaléka rendelkezett valamilyen megtakarítással. Tehát a középiskolai éveket már maguk mögött tudó, felsőoktatási intézményben tanuló vagy már állásban lévő fiatalok kevesebb mint felének van tartaléka. Ez jelentős csökkenés a felmérés korábbi negyedévekben született eredményeihez képest, 2021 eleje óta ugyanis 56-60 százalékuknak volt megtakarítása. A csökkenésben szerepet játszhatott, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett árak és emiatt nőttek a fiatalok mindennapi kiadásai.



A kutatásból kiderül az is, hogy a megtakarítással rendelkező fiatalok közel 38 százaléka mindössze 1 hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik, vagyis ennyi ideig tudja finanszírozni az életét mindenfajta bevétel nélkül. Közel 23 százalékuknak 3 hónapra, 26 százalékuknak legfeljebb fél évre és csupán 13 százalékuknak van legalább egy évre elegendő tartaléka.



Megjegyzés: A közleményben idézett felmérésben negyedévente 300 fő vesz részt. A minta összetétele reprezentálja a magyarországi 19-29 éves városi lakosság összetételét nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, gazdasági aktivitás alapján. Az online adatfelvétel időpontja: 2023. február 13-17.

A felmérés a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére készült.

forrás: K&H sajtóközlemény