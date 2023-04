A Gorenje eladásai mind értékben, mind mennyiségben növekedtek tavaly, a cég összesen 560 ezer háztartási gépet értékesített. A kínai anyavállalat, a Hisense révén a cég nagy versenyelőnyre tett szert a globális gyártásban, az idei évre pedig további jelentős növekedésre számítanak.

A fogyasztói bizalom megingása, az orosz nyersanyagellátás leállása és a gyártási kapacitások kiesése ellenére is átlag felett teljesített a Gorenje Magyarország a hazai piacon, ismertette a cég a tavalyi éves eredményeit. Az idén 73 éves vállalat jelentős növekedést ért el 2022-ben: az értékesítés nettó árbevétele meghaladta a 31,5 milliárd forintot, ami az előző évi eredményhez képest 28,5 százalékos növekedést jelent. Az árbevétel felét a háztartási nagygépek eladása adta, míg ennek negyede, több mint 4 milliárd forint a háztartási kisgépek értékesítésének köszönhető.

A Gorenje 2018 óta a kínai Hisense-csoport tagja, amelynek köszönhetően háztartási és elektronikai készülékeit, így a tévéit, légkondicionálóit és audio termékeit is nagy számban értékesíti a magyar piacon.

Élen a hűtő-értékesítésben

A Gorenje darabszám szerinti eladásaiban már három éve a hűtőszekrények a legdominánsabbak: csak a tavalyi évben 75 ezer darabot értékesített a gyártó, ráadásul az amerikai típusú, drágább árfekvésű, side by side és multidoor hűtők eladásában három év alatt piacvezetővé vált, 2022-ben 8 ezer darabot adott el.

Az eladás volumenét tekintve a háztartási nagygépek kategóriájában a hűtőket a sütők, majd a porszívók követik: 65 ezer darab tűzhelyet és sütőt, illetve 40 ezer porszívót adott el a vállalat tavaly. Utóbbibból a mostani divatnak megfelelően az úgynevezett álló rúdporszívók fogytak a legnagyobb számban, amelyet a fogyasztók tipikusan második készülékként vásárolnak.

A háztartási kisgépek esetében a mixertől a jégkockakészítőn át a szendvicssütőig, összesen mintegy 145 ezer darab készüléket értékesített a vállalat tavaly. A legnagyobb számban a mikrosütőkből adott el: 2022-ben 75 ezer Gorenje-mikrót vettek a magyarok.

25-27 százalékos áremelkedés a szektorban

„Ugyan a gazdasági elemzők nagyon erős fogyasztást prognosztizáltak a tavalyi évre, a háború kitörése és elhúzódása mindent felülírt. Számos gazdasági hatás mozgatta az évet, a rekordinflációt pedig a mi szegmensünkben sem tudtuk megkerülni. Az eladási árak folyamatosan emelkedtek, az év második felére tartósan 25-27 százalékkal drágább volt minden háztartási nagygép, mint egy évvel korábban” – mondta el Füle Norbert, a Gorenje Magyarország ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, a tavalyi évi fogyasztói költéseket tekintve a Gorenje üzleteiben a magyar vásárlók átlagosan 154 ezer forintért vettek hűtőt, míg mosógépre 140 ezer forintot, mosogatógépre 150 ezer forintot, sütőre pedig 135 ezer forintot költöttek. A vásárlók 2022 októberében adtak ki a legtöbbet Gorenje-készülékekre: a vállalat közel nettó 4 milliárd forintos forgalmat bonyolított le csak ebben a hónapban.

Globális erőforrásokkal piacvezető

A két cég 2018-as összeolvadása révén minden korábbinál jelentősebb globális erőforrásokhoz és előnyökhöz jutott a szlovén háztartásigép-gyártó.

„A Hisense révén olyan gyártási és beszerzési potenciálok nyíltak meg a Gorenje előtt, amelyek elérése európai gyártóként elképzelhetetlen volt. Ez a felállás ugyanakkor mindenkinek előnyös, hiszen a Hisense európai gyártást, disztribúciót és know-howt szerzett, miközben rohamosan fejlődik a márkaismertsége a kontinensen” – emelte ki Füle Norbert.

Az ügyvezető igazgató szerint a Gorenje fejlődését mutatja, hogy a vállalat 15,7 százalékkal piacvezetővé vált a darabszám szerint eladásban háztartási nagygép kategóriában, miközben az eladások értékét tekintve is előkelő helyen áll: jelenleg második a piacon, 13,6 százalékkal.

Ambiciózus növekedési tervek

Füle Norbert azt is elmondta, hogy ugyan látszik egy negatív tendencia a hazai háztartásigép-fogyasztás terén, a Gorenje azonban kétszámjegyű növekedést tűzött ki célul 2023-ra, ami a termékmix potenciálját és a fejlődési lehetőségeit nézve is reálisnak mondható. Az ügyvezető hozzátette, idén kiemelt cél a mosás-szárítás és a hűtés termékkategóriák további erősítése, amelyben nagy segítség az anyacég átfogó hatékonysági programja. Továbbá, a logisztikai költségek enyhülésével azt várják, hogy ismét nagy előnyhöz jutnak, hiszen az európai gyárak kapacitásai mellett a kínai gyárak is a rendelkezésükre állnak majd, ami nagy versenyelőnyt jelent