● Lassult a drágulás az albérletpiacon márciusban. Havi összehasonlításban az országos átlagos lakbérek 0,9 százalékkal, a fővárosiak 0,8 százalékkal nőttek márciusban.

● Jelentős különbségek láthatóak az országon belül. A közép-dunántúli régióban 1,5 százalékkal csökkentek a lakbérek. Ezzel párhuzamosan a Nyugat-Dunántúlon 0,2 százalékos, Észak-Magyarországon 0,9 százalékos drágulás következett be. A dél-dunántúli, az észak-alföldi és dél-alföldi vármegyékben viszont az országos átlagot meghaladó 1,3-1,9 százalékos drágulás ment végbe.

● Április végén Budapesten az átlagos bérleti díj 220 ezer forintot tett ki.

● A vármegyeszékhelyek közül a legnagyobb kínálat Debrecen, Szeged és Miskolcon található, ezekben a városokban 150 ezer, 125 ezer és 100 ezer forint volt a bérleti díj április végén.

Emelkedőn maradtak a lakbérek márciusban. Havi összehasonlításban a bérleti díjak országos átlagban 0,9 százalékkal nőttek, Budapesten 0,9 százalékos volt az emelkedés. Ez lassulást jelent a februári 1,8 és 1,4 százalékos ütemhez képest - egyebek mellett ez derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindexét ismertető elemzésből. “Éves szinten még mindig két számjegyű a növekedés. Országos szinten 18 százalékos, Budapesten pedig 19 százalékos bérletidíj-emelkedés volt márciusban. Érdemes a többéves időtávra szóló mutatókat is figyelembe venni. A márciusi átlagos bérleti díjak országosan 24, a fővárosban 20 százalékkal haladták meg a 2020 januári rekordszintet, miközben reálértéken, vagyis az inflációs hatással együtt 13 és 15 százalékos csökkenésről beszélhetünk.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az albérletpiacon a nagyvárosok vannak a fókuszban, a kiadásra kínált lakások 56 százaléka Budapesten, 28 százaléka pedig a megyei jogú városokban található. A szakember az országon belüli különbségeket ismertetve azt mondta: márciusban februárhoz képest a közép-dunántúli régióban 1,5 százalékkal csökkentek a lakbérek. Ezzel párhuzamosan a Nyugat-Dunántúlon 0,2 százalékos, Észak-Magyarországon 0,9 százalékos drágulás következett be, Ugyanakkor a dél-dunántúli, az észak-alföldi és dél-alföldi vármegyékben az országos átlagot meghaladó 1,3-1,9 százalékos drágulás ment végbe egy hónap alatt.

Budapest átlépte a 200 ezres határt

Az ingatlan.com elemzése ismerteti azt is, hogy miként alakultak az albérletárak április végén. Budapesten 220 ezer forintos bérleti díjjal zárja ezt a hónapot, ami 10 ezer forinttal haladja meg a márciusi végi szintet. A legdrágább városrész továbbra is az V: kerület 320 ezer forintos átlaggal. Az II. kerület 300 ezer forinttal áll a második helyen, a harmadikon holtversenyben van az I., a VI. és a XII. kerület egyaránt 250 ezer forintos átlagos lakbérrel. A legolcsóbban havi 134-140 ezer forintért a XVII., a XX. és XXIII. kerületben vehetnek ki lakást a bérlőjelöltek. A vármegyeszékhelyek közül április végén Miskolcon, Debrecenben és Szegeden volt a legjelentősebb kínálat albérletekből. Míg a borsodi vármegyeszékhelyen 100 ezer forint az átlagos bérleti díj, a debreceni lakások 150 ezer forintért, a szegediek pedig 125 ezer forintért vehetőek ki. A legdrágább vármegyeszékhely továbbra is Veszprém 182 ezer forintot meghaladó összeggel, a legolcsóbb lakások pedig a salgótarjániak, ezeket 90 ezres átlaggal szerepelnek a kínálatban.

forrás: KSH-ingatlan.com lakbérindex